L’attenzione ai sintomi sospetti del mal di gola con un tempestivo intervento medico possono fare la differenza.

Il tumore alla gola rappresenta una delle neoplasie più insidiose del distretto testa-collo, con un’incidenza significativa soprattutto tra la popolazione maschile over 55. Questo tipo di tumore può originarsi da diverse zone anatomiche, in particolare dalla faringe, dalla laringe o dalle tonsille palatine, e, se non diagnosticato precocemente, può evolvere con grave compromissione della qualità e della speranza di vita.

Tumore alla gola: definizione, sedi e sintomi

Il tumore alla gola, noto anche come cancro alla gola, è una neoplasia maligna che interessa l’epitelio delle vie aerodigestive superiori. Le sedi più comuni includono:

La faringe , suddivisa in nasofaringe (parte superiore, adiacente alle cavità nasali), orofaringe (la più colpita, parte centrale collegata alla bocca) e ipofaringe (porzione inferiore che precede l’esofago);

, suddivisa in nasofaringe (parte superiore, adiacente alle cavità nasali), orofaringe (la più colpita, parte centrale collegata alla bocca) e ipofaringe (porzione inferiore che precede l’esofago); La laringe , composta da tre distretti: sovraglottico (35% dei casi), glottico (oltre il 50%, include le corde vocali), e sottoglottico (circa il 5%);

, composta da tre distretti: sovraglottico (35% dei casi), glottico (oltre il 50%, include le corde vocali), e sottoglottico (circa il 5%); Le tonsille palatine, spesso sede di tumori orofaringei.

Dal punto di vista clinico, il tumore alla gola manifesta sintomi iniziali spesso sfumati e facilmente confondibili con patologie banali. I segnali più comuni includono raucredine persistente e abbassamento del tono della voce, soprattutto se prolungati oltre 2-4 settimane; difficoltà e dolore nella deglutizione, sensazione di corpo estraneo in gola, dolore irradiato all’orecchio e tosse persistente. Altri sintomi rilevanti sono la comparsa di linfonodi ingrossati nel collo, perdita di peso e, in casi avanzati, difficoltà respiratorie dovute all’ostruzione del tratto faringo-laringeo.

La genesi del tumore alla gola è legata a un accumulo di mutazioni genetiche che alterano il normale ciclo di crescita cellulare, portando alla formazione di una massa tumorale. Tra i principali fattori di rischio si annoverano:

L’uso di tabacco in tutte le sue forme, dalla sigaretta al tabacco da masticare;

in tutte le sue forme, dalla sigaretta al tabacco da masticare; L’abuso di alcol ;

; L’infezione da Papilloma Virus Umano (HPV) , particolarmente associata ai tumori dell’orofaringe, in aumento soprattutto tra i giovani;

, particolarmente associata ai tumori dell’orofaringe, in aumento soprattutto tra i giovani; Dieta povera di frutta e verdura;

Esposizione a sostanze tossiche inalate sul luogo di lavoro;

Età avanzata, con maggior incidenza oltre i 60 anni.

Il tumore alla gola colpisce prevalentemente uomini tra i 55 e i 65 anni, con una netta predominanza maschile (rapporto 4:1). In Italia si registrano circa 7.500 nuovi casi annui tra gli uomini e 3.000 tra le donne.

La diagnosi precoce è essenziale. L’iter diagnostico inizia con un accurato esame obiettivo e un’anamnesi dettagliata, seguiti da endoscopia nasale e laringoscopia, che permettono di visualizzare le lesioni sospette. La conferma definitiva si ottiene tramite biopsia con analisi istologica. Per valutare l’estensione della malattia sono fondamentali esami di imaging quali TAC, risonanza magnetica, PET e ecografia.

La stadiazione, basata sul sistema TNM, valuta la dimensione del tumore (T), l’eventuale coinvolgimento dei linfonodi (N) e la presenza di metastasi a distanza (M). Gli stadi variano da I a IV, con la gravità e la prognosi che peggiorano progressivamente.

Terapie e prospettive di sopravvivenza

Il trattamento dipende dallo stadio della neoplasia, dalla sede e dalle condizioni generali del paziente. Le opzioni terapeutiche comprendono:

Chirurgia , con interventi che variano dalla resezione endoscopica per tumori piccoli, fino a laringectomia parziale o totale e faringectomia per forme più estese;

, con interventi che variano dalla resezione endoscopica per tumori piccoli, fino a laringectomia parziale o totale e faringectomia per forme più estese; Radioterapia , utilizzata sia come trattamento principale per tumori limitati sia in associazione a chirurgia o chemioterapia nei casi avanzati;

, utilizzata sia come trattamento principale per tumori limitati sia in associazione a chirurgia o chemioterapia nei casi avanzati; Chemioterapia , impiegata in combinazione o a scopo palliativo;

, impiegata in combinazione o a scopo palliativo; Terapie mirate , come l’uso di Cetuximab per bloccare specifiche proteine coinvolte nella crescita tumorale;

, come l’uso di Cetuximab per bloccare specifiche proteine coinvolte nella crescita tumorale; Immunoterapia, che potenzia la risposta immunitaria contro le cellule tumorali in stadi avanzati o quando la chirurgia non è possibile.

La chirurgia conservativa, grazie a tecniche evolute, ha migliorato notevolmente la qualità di vita, consentendo la preservazione della fonazione e della deglutizione. Nei casi di asportazione totale della laringe, le moderne tecniche consentono di recuperare la capacità comunicativa tramite metodi alternativi.

La prognosi varia significativamente in base allo stadio. Il tasso di sopravvivenza a cinque anni per i tumori della laringe si aggira intorno al:

90% per tumori in stadio I;

70% per stadio II;

60% per stadio III;

30% per stadio IV.

La sopravvivenza complessiva per i tumori del distretto testa-collo si attesta intorno al 60%, con percentuali più basse per tumori metastatici.

Per ridurre il rischio di sviluppare un tumore alla gola, è fondamentale adottare uno stile di vita sano e consapevole: