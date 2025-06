Le riserve verdi più belle del mondo, giardini naturali da visitare almeno una volta nella vita.

Immaginate spazi dove ogni fiore, ogni sentiero racconta una storia unica, invitandovi a perdervi in un mondo di colori, profumi e atmosfere senza pari. In giro per il pianeta, esistono giardini così straordinari da diventare vere e proprie mete da sogno per chi ama la bellezza e la tranquillità.

Il New York Times ha raccolto i 25 giardini più affascinanti al mondo, scelti da esperti internazionali che hanno valutato design, storia e impatto culturale. Dal rigore inglese al romanticismo mediterraneo, ogni giardino rappresenta un capolavoro di creatività e natura, un invito a viaggiare senza lasciare il cuore indietro.

Giardini del mondo, anche l’Italia in lista

Questi giardini sono più di semplici spazi verdi, sono rifugi per l’anima, scenari di bellezza che raccontano storie di persone, passioni e tempi lontani. Sono mete che non si limitano a stupire, ma che invitano a riflettere sul legame profondo tra uomo e natura, offrendo un’esperienza unica e indimenticabile.

Sissinghurst Castle Garden, nel Kent, è il simbolo della passione trasformata in arte, nato dalla visione della scrittrice Vita Sackville-West e del diplomatico Harold Nicolson. Costruito, o meglio, piantato negli anni ’30, questo giardino si struttura come una serie di “stanze verdi”, ognuna con temi e colori distinti.

Il celebre “White Garden” è un’oasi di fiori bianchi e foglie argentate, considerato come fonte di ispirazione per giardinieri di tutto il mondo. Oggi aperto al pubblico dal National Trust, Sissinghurst mantiene intatta la magia originale, unendo architettura e scienza botanica in un equilibrio senza tempo.

A poche centinaia di chilometri, troviamo il Great Dixter House & Gardens in East Sussex, che rappresenta tutta l’audacia della concezione di giardino sperimentale. Christopher Lloyd, figlio della proprietaria originale, ha rivoluzionato il giardinaggio con scelte cromatiche audaci e accostamenti insoliti, creando un paesaggio quasi onirico, in continuo mutamento.

Il Long Border è il cuore pulsante di questa proprietà, dove fioriture spettacolari accompagnano le visite, con spettacoli continui dalla primavera all’autunno. Gestito oggi dall’allievo di Lloyd, Fergus Garrett, Great Dixter è diventato anche un centro educativo per chi desidera apprendere nuove forme di filosofie verdi.

Al terzo posto troviamo l’italiano Giardino di Ninfa, situato in Lazio, sulle rovine di un’antica città medievale, che fonde in modo unico storia e natura. I corsi d’acqua, le antiche mura e oltre 1300 specie di piante creano un microclima speciale, che ha incantato artisti e poeti da sempre.