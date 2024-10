I 10 segnali per capire se la tua casa è infestata da insetti

Siete proprio certi di non vivere in una casa infestata dagli insetti? Ecco dieci segnali che possono farvi capire se sono presenti, anche se non li vedete.

Ci sono dei segni inequivocabili della presenza di insetti tra le mura domestiche, di seguito potrete scoprire quali sono in modo tale da prendere i giusti provvedimenti il prima possibile.

Il problema delle infestazioni di insetti in casa è comune anche nelle abitazioni sempre pulite a dovere. Quindi nonostante voi facciate una manutenzione regolare è possibile che questi esseri fastidiosi siano presenti, il che rappresenta un grave pericolo per la salute.

Per capire se degli animaletti vivono insieme a voi vi diamo l’elenco dei dieci segni a cui fare attenzione.

Come capire se la casa è infestata dagli insetti, i dieci segnali da osservare

Nonostante i vostri sforzi per mantenere sempre pulita e disinfettata ogni stanza della vostra abitazione è possibile che degli insetti facciano il nido nei muri o nelle fessure dei mobili. Non sempre è facile individuarli, per cui se notate queste tracce potete rendervi conto facilmente della loro presenza.

Sentite dei rumori notturni

Spesso gli insetti si aggirano nella vostra casa di notte perché approfittano del silenzio e della calma per andare a cercare cibo. Anche in caso di animali come piccoli roditori sentirete scricchiolii o rumori di graffi e passi che indicano la loro presenza.

Spesso gli insetti si aggirano nella vostra casa di notte perché approfittano del silenzio e della calma per andare a cercare cibo. Anche in caso di animali come piccoli roditori sentirete scricchiolii o rumori di graffi e passi che indicano la loro presenza. Trovate mobili rosicchiati

In questo caso è evidente che dei piccoli roditori abbiano aggredito gli arredi.

In questo caso è evidente che dei piccoli roditori abbiano aggredito gli arredi. Vedete dei buchi nei pacchetti di cibo

Se aprendo la dispensa trovate imballaggi e pacchi di cibo con dei fori è chiaro che insetti come blatte o parassiti della farina e altri alimenti hanno gustato le vostre scorte di cibo.

Se aprendo la dispensa trovate imballaggi e pacchi di cibo con dei fori è chiaro che insetti come blatte o parassiti della farina e altri alimenti hanno gustato le vostre scorte di cibo. Vedete degli escrementi

L’infestazione in casa si può scoprire se notate delle piccole palline che sono escrementi, ad esempio le blatte lasciano tracce simili a granelli di caffè in polvere mentre i topi lasciano escrementi di colore nero che somigliano a chicchi di riso.

L’infestazione in casa si può scoprire se notate delle piccole palline che sono escrementi, ad esempio le blatte lasciano tracce simili a granelli di caffè in polvere mentre i topi lasciano escrementi di colore nero che somigliano a chicchi di riso. Sentite una strana puzza

Gli odori sgradevoli tipo ammoniaca che non vanno via nemmeno se lavate ogni centimetro della casa possono indicare la presenza dell’urina di piccoli roditori.

Gli odori sgradevoli tipo ammoniaca che non vanno via nemmeno se lavate ogni centimetro della casa possono indicare la presenza dell’urina di piccoli roditori. Ci sono insetti morti sul pavimento

Vedere tanti insetti morti specialmente sul pavimento ella cucina può significare che c’è una infestazione in atto.

Vedere tanti insetti morti specialmente sul pavimento ella cucina può significare che c’è una infestazione in atto. Trovate buchi nel legno

I mobili in legno o le travi aggredite da termiti o tarli presentano buchi e possono apparire danneggiati a livello strutturale.

I mobili in legno o le travi aggredite da termiti o tarli presentano buchi e possono apparire danneggiati a livello strutturale. Notate accumuli di materiale

L’accumulo di materiale può indicare la presenza di nidi di insetti o tane di topi e altri roditori.

L’accumulo di materiale può indicare la presenza di nidi di insetti o tane di topi e altri roditori. Vedete le piante rovinate

Se le piante dentro casa o in giardino sono danneggiate con buchi, ingiallimenti, rosicchiamenti o lanugine è possibile che ci sia un’infestazione di insetti e parassiti, in questo caso possono essere di vari tipi come acari, cimici, mosche, criocere, cocciniglie, lumache, ecc.

Se le piante dentro casa o in giardino sono danneggiate con buchi, ingiallimenti, rosicchiamenti o lanugine è possibile che ci sia un’infestazione di insetti e parassiti, in questo caso possono essere di vari tipi come acari, cimici, mosche, criocere, cocciniglie, lumache, ecc. Vedete insetti che camminano

Formiche, ragni o blatte possono circolare liberamente anche di giorno, se li vedete in grande quantità allora è possibile che la vostra casa sia infestata.

Nonostante i vostri trucchi per non far entrare gli insetti in casa, in caso di necessità è bene contattare degli esperti e ditte specializzate per poter risolvere il problema alla radice.