Il trucco per non far entrare gli insetti in casa: anche senza zanzariera

È davvero possibile non far entrare gli insetti in casa pur non montando una zanzariera sulle finestre? Scopriamone di più.

Ci sono rimedi della nonna che nonostante i passi da gigante delle nuove tecnologie restano i più efficaci per risolvere piccoli problemi casalinghi. Come ad esempio la presenza di insetti in casa che entrano non appena si presenta la possibilità, magari perché avete aperto la finestra per far arieggiare la stanza.

In effetti è noioso avere insetti in casa, alcuni possono essere anche molto pericolosi per la salute, non ci riferiamo solo alle zanzare che sono vettori di malattie molto gravi anche in Italia, oramai. Per non parlare delle vespe o dei calabroni che possono pungere e in alcuni casi abbiamo assistito anche a esiti mortali.

Il metodo più semplice per cercare di tenere lontano dalla propria abitazione gli insetti è usare dei repellenti chimici, si possono spruzzare oppure, se in formazione liquida, si possono collocare nel diffusore collegato alla rete elettrica in modo da diffondere la sostanza sgradita nell’aria.

Ma se volete ottenere un risultato anche senza l’uso di prodotti chimici potete seguire il trucco della nonna. In cosa consiste? Lo potete scoprire continuando a leggere.

Qual è il trucco da seguire per non far entrare in casa gli insetti

Prima di tutto potete chiedere una mano alla natura stessa, ci sono tanti tipi di piante che sono sgradite agli insetti e quindi posizionarle strategicamente vicino alla finestra vi consente di tenere a bada la loro presenza in casa.

Quali sono le piante che vi danno dei risultati nella lotta contro gli insetti in casa? Le più comuni sono i gerani e l’aglio, la lavanda e la menta, il basilico e la citronella ma anche l’alloro e il rosmarino.

Usare dei bastoncini di incenso o le candele profumate con oli essenziali naturali di eucalipto, lavanda e citronella può essere un altro rimedio molto utile.

Poi un altro metodo che è completamente naturale e con cui potete ottenere dei risultati, o almeno provarci, è usare dei limoni in abbinamento con i chiodi di garofano.

Il procedimento per ottenere un repellente naturale contro gli insetti è facile. Prendete i limoni e tagliateli a metà, conficcate nella polpa tanti chiodi di garofano e posizionate questa composizione vicino alle finestre.

Se invece volete allontanare le formiche potete lasciare dei piccoli batuffoli di cotone impregnati oppure vaporizzare acqua e aceto in egual dose sulla finestra o in altri punti della casa dove fanno la loro comparsa.