I 5 consigli dell’esperto di informatica per proteggerti dagli hacker

Un esperto di sicurezza informatica ha svelato quali sono, secondo lui, i trucchi migliori per proteggersi dagli hacker online. I cinque consigli proposti sono molto semplici ma efficaci e non richiedono abilità particolari se non un po’ di pazienza.

Jake Moore è un esperto di sicurezza informatica da 13 anni. Ha lavorato anche come responsabile dell’analisi forense digitale per la polizia di Dorset, in Inghilterra. Vediamo quali sono i suoi consigli per proteggerti online.

Non inviare un messaggio di testo

Per l’esperto non dovresti mai inviare un messaggio di testo tramite gli SMS, per esempio. Secondo Moore, infatti, un SMS “è troppo vulnerabile agli hacker, in quanto potrebbe essere intercettato da software di terze parti”. Consiglia invece di inviare messaggi solo tramite WhatsApp, perché la piattaforma offre la crittografia end-to-end. “Puoi usare piattaforme come Signal. Tutti quelli con cui parlo nell’ambito della sicurezza informatica usano Signal per la messaggistica, perché è estremamente incentrato sulla privacy”.

Aggiorna sempre il tuo telefono

Moore afferma che è meglio aggiornare automaticamente il software del telefono e del computer: “Ci sono hacker che sono costantemente alla ricerca di vulnerabilità da sfruttare nei sistemi operativi attuali, il che significa che ci sono modi particolari in cui potrebbero inviarti un messaggio che consentirebbe loro di accedere, per esempio, al tuo microfono”. Anche le app più affidabili possono contenere bug di programmazione sfruttabili dagli hacker. Gli aggiornamenti delle app contengono risoluzioni per questi problemi. Allo stesso modo, è consigliabile aggiornare il telefono quando possibile.

Non scaricare TikTok

Su questo punto, più di qualcuno potrebbe non essere d’accordo. Sono moltissimi, infatti, quelli che utilizzano TikTok quotidianamente. Per Moore, però, non dovresti scaricarla: “La quantità di dati che TikTok traccia in modo naturale, anche quando gli viene detto di non farlo, è preoccupante. Non appena inizi a usare queste app ricche di contenuti multimediali, offri l’accesso al microfono e alla tua libreria fotografica. Spesso la maggior parte delle persone non ci pensa troppo prima di offrire a queste app un accesso ancora maggiore al proprio telefono”.

Usa una password per tutto, anche per le foto

Utilizzare la stessa combinazione di lettere e numeri per le password di più account semplifica notevolmente la vita, ma questo, secondo Moore, ci espone a diversi rischi, ed è più probabile che le tue informazioni vengano compromesse. Moore suggerisce di utilizzare un gestore di password che fornisce un codice univoco per ogni account, che viene salvato e crittografato tramite un software di sicurezza. “Conservo lì anche i miei documenti importanti, come le informazioni sul passaporto. “E su iPhone puoi bloccare la tua libreria di foto tramite Face ID, così se qualcuno ha accesso al tuo telefono non sarebbe comunque in grado di visualizzarle”.

Copri la webcam

Per Moore dovresti sempre coprire la webcam del tuo computer portatile quando non la usi, perché gli hacker potrebbero hackerarla e registrare filmati quando meno te lo aspetti. “È raro, ma è noto che i criminali informatici sono riusciti ad hackerare i computer personali e a registrare filmati tramite webcam. “Esiste un malware in circolazione che consente alle persone di hackerare la tua telecamera e di accenderla da remoto”.