I cani più dolci in assoluto: le razze adatte per i bambini

Andiamo alla scoperta di quali sono le razze di cani più adatte per i bambini, quelli più dolci e docili che vivono bene insieme ai cuccioli umani.

Se state pensando di portare in casa un cane e nella vostra famiglia sono presenti dei bambini, sapere quali sono i cani più dolci in assoluto può esservi utile per fare la giusta scelta.

Ricordatevi sempre che i cani sono esseri viventi e non pacchi da poter lasciare in un canile o peggio ancora per strada quando non si ha più la voglia di prendersi cura di loro. Portare a casa un cagnolone o un cagnolino significa prendersi la responsabilità di accudirlo per tutta la sua vita. Detto questo, scopriamo le razze di cani ideali per i bambini.

I cani più dolci adatti ai bambini sono questi

Se i bambini crescono con gli animali in casa possono sviluppare un maggiore equilibrio ed empatia verso il mondo, per cui scegliere un cane o un gatto per fargli compagnia è una buona idea, purché non si pensi che i pet siano dei baby sitter… I bambini, specialmente se piccoli, possono giocare in modo impulsivo con i pelosi e questo può provocare delle reazioni violente anche in una cane dolcissimo e coccoloso.

Ad ogni modo sono tante le razze di cani adatte a vivere con i bambini, vediamone alcune.

Golden Retriever. Fedele e giocherellone, è un cane che ben si adatta alla vita tra le quattro mura domestiche, è affettuoso e protettivo con i più piccoli. Ha un temperamento molto gentile e non si arrabbia mai.

Labrador. Ha un’indole docile ma non si fa sottomettere, gli piace giocare, è dolce ed è abbastanza territoriale. I cuccioli sono molto esuberanti, non adatti ai bambini con meno di dieci anni.

Barboncino. Piccolo e molto socievole, è un cane che ama stare in compagnia dei bambini con i quali gioca senza lasciarsi sottomettere.

Cavalier King Charles Spaniel, è un cane d piccola taglia che ama giocare con i bambini ed anche con gli altri animali domestici. Riesce a tollerare le “incursioni” dei bambini più vivaci e ha molta voglia di avventura anche se di base è tranquillo e rilassato.

Bovaro del Bernese. Vivace, fedele e molto intelligente, questo cane ha un carattere calmo ed equilibrato, mai aggressivo. Ama socializzare con i suoi umani ed è pronto a giocare con i bambini, proteggendoli, sopportando praticamente ogni attività. È uno dei cani più dolci adatti per i bambini ma potrebbe entrare in conflitto con altri esemplari maschi della sua specie per questioni di territorio.

Infine scoprite i consigli degli esperti su quali cani scegliere se è la prima volta che si vive con un pelosotto.