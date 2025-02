Un nuovo studio suggerisce che l’assunzione di chetoni potrebbe migliorare il funzionamento del cuore, specialmente nei soggetti affetti da diabete di tipo 2.

Il rapporto tra chetoni e diabete di tipo 2

Il diabete di tipo 2 si verifica quando l’organismo diventa resistente all’insulina, causando livelli elevati di glucosio nel sangue. Questa condizione non solo compromette il metabolismo, ma aumenta significativamente il rischio di malattie cardiovascolari. I trattamenti per il diabete mirano a ridurre la glicemia, ma alcune terapie, come gli inibitori del cotrasportatore sodio-glucosio di tipo 2 (SGLT2i), sembrano avere un effetto protettivo anche sul cuore, probabilmente inducendo uno stato di chetosi.

I chetoni vengono prodotti dal fegato quando il corpo utilizza i grassi come fonte primaria di energia, un meccanismo tipico delle diete chetogeniche. Tuttavia, gli scienziati stanno esaminando il ruolo dei chetoni esogeni, cioè quelli assunti tramite integratori, per comprendere se possano offrire benefici specifici anche in chi non segue una dieta chetogenica.

Lo studio

Un gruppo di ricercatori dell’Università di Portsmouth, nel Regno Unito, ha condotto uno studio per verificare se i chetoni possano migliorare la funzione cardiaca nei pazienti con diabete di tipo 2. A 13 partecipanti con un’età media di 66 anni è stato somministrato un integratore di chetoni monoesteri prima di un esercizio fisico moderato. I risultati hanno mostrato un aumento significativo della gittata cardiaca, del volume sistolico e dell’ossigenazione muscolare periferica, tutti indicatori di una migliore funzione cardiovascolare.

La dott.ssa Maria Perissiou, autrice principale dello studio, ha spiegato che nei soggetti con diabete di tipo 2, l’attività fisica può risultare difficile a causa della ridotta capacità del cuore di utilizzare il glucosio come fonte di energia. Tuttavia, l’assunzione di chetoni ha migliorato l’efficienza del cuore sia a riposo che durante l’esercizio. Ciò suggerisce che i chetoni potrebbero essere utilizzati come trattamento complementare per migliorare la qualità della vita nei pazienti diabetici.

Come funzionano i chetoni per il cuore?

Secondo gli esperti, i chetoni potrebbero offrire diversi benefici per la salute cardiovascolare. Il beta-idrossibutirrato, uno dei principali chetoni prodotti dal corpo, rappresenta una fonte di energia altamente efficiente per il cuore. Rispetto al glucosio, i chetoni generano più ATP (la molecola energetica delle cellule) per molecola di ossigeno, riducendo al contempo lo stress ossidativo e l’infiammazione.

Il dott. Menka Gupta, esperto di medicina funzionale, sottolinea che la riduzione dello stress ossidativo e dell’infiammazione potrebbe proteggere i tessuti cardiaci, un aspetto cruciale per chi soffre di malattie metaboliche. Inoltre, i chetoni potrebbero migliorare la funzione vascolare, favorendo una migliore circolazione sanguigna.

I limiti dello studio

Sebbene i risultati siano promettenti, lo studio presenta alcune limitazioni. Il campione analizzato era molto piccolo (solo 13 persone) e la durata della sperimentazione era limitata. Inoltre, il metodo utilizzato per misurare la funzione cardiaca non è comunemente impiegato nella pratica clinica. Il dott. Cheng-Han Chen, cardiologo e direttore medico del Structural Heart Program, evidenzia la necessità di studi più ampi per confermare i risultati.

Un altro aspetto da considerare è il dosaggio. Gli autori dello studio hanno scelto di somministrare una dose relativamente bassa di chetoni per evitare possibili effetti collaterali, come squilibri elettrolitici o disturbi gastrointestinali. Tuttavia, resta da verificare se dosi più elevate possano offrire benefici maggiori o, al contrario, causare problemi metabolici nei pazienti diabetici.

Dovremmo assumere integratori di chetoni per la salute del cuore?

Attualmente, non esistono raccomandazioni ufficiali sull’uso dei chetoni come trattamento per migliorare la funzione cardiaca. Gli esperti consigliano di aspettare ulteriori studi prima di adottare questo approccio su larga scala. Inoltre, l’assunzione di integratori di chetoni dovrebbe sempre essere supervisionata da un medico, soprattutto per chi soffre di patologie croniche.

Tuttavia, ciò non significa che non si possa beneficiare di un metabolismo più flessibile. Una dieta equilibrata, ricca di grassi sani, proteine di qualità e carboidrati complessi, può aiutare il corpo a utilizzare in modo più efficiente le diverse fonti di energia. L’esercizio fisico regolare e il controllo del peso sono altri fattori determinanti per la salute cardiovascolare.