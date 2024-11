I cibi che non devi mettere mai in frigo

Ci sono tutta una serie di cibi che è meglio non mettere in frigo perché altrimenti si rovinano, è bene conoscere la lista per evitare di fare sprechi in cucina.

Nonostante il frigorifero si conferma uno degli elettrodomestici essenziali da avere nella propria casa perché aiuta a mantenere i cibi freschi e a farli durare più a lungo è bene non abusarne se parliamo di alcuni alimenti in particolare.

Infatti ci sono dei prodotti che con il freddo del frigo non vanno assolutamente d’accordo. Non vanno quindi mai riposti al suo interno. Di quali alimenti stiamo parlando? Proseguite nella lettura e lo scoprirete.

Quali sono i cibi che no devono mai essere conservati nel frigo

Tra i cibi che non vanno mai messi nel frigorifero ci sono i tuberi come le patate e le patate dolci. Meglio sistemarle in un sacchetto di carta al buio in un luogo fresco e asciutto. Anche la cipolla non ama il freddo del frigo, posizionatele in un cestino di fibra naturale. Meglio se con dei buchi, in modo che l’ortaggio possa arieggiare. Ponetelo in un armadietto della dispensa al buio e in luogo lontano da fonti di calore.

Altri alimenti che non vanno messi in frigo sono le banane che possono rovinarsi con il freddo e annerirsi prima del dovuto. Meglio farle maturare in modo naturale tenendole in una fruttiera lontane da altri frutti.

Anche l’avocado va conservato fuori dal frigo. Sta bene a temperatura ambiente dove può maturare al meglio per essere consumato in tanti modi seguendo ricette sfiziose. Dicasi la stessa cosa per i pomodori, che si mantengono bene a temperatura ambiente.Tranne se ci sono 40 gradi all’ombra, allora forse è meglio riporli nel settore meno freddo.

Se siete tra coloro che tengono in frigo il barattolo di miele dopo averlo aperto, sappiate che non è necessario mettere questo alimento in frigo. Infatti si mantiene in tutta la sua bontà anche nel mobile della dispensa, abbiate cura di avvitare bene il tappo per evitare che entri l’aria.

Smettete subito di tenere il caffè in frigo, si deve porre in un contenitore ermetico da conservare in un luogo lontano da fondi di calore. I condimenti nemmeno devono essere posti in frigo. Questo vale per l’olio extra vergine di oliva così come per l’olio di semi di girasole o di altri semi, ma anche per l’aceto.

Errori da evitare

Per quanto riguarda la salsa di soia, il ketchup, la maionese è meglio invece conservarle in frigo, così come scritto anche sulle confezioni, per evitare il processo di ossidazione che potrebbe rovinare le qualità organolettiche di questi prodotti.