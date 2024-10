I cibi per proteggere la salute dei capelli: cosa mangiare

Scopriamo quali sono i cibi che possono essere molto utili per proteggere la salute dei capelli, ecco cosa mangiare per rinforzarli.

Tutti amano avere una chioma splendente e folta e spesso si sottovaluta che l’alimentazione ha un ruolo fondamentale per la la salute dei capelli. Infatti ci sono numerosi alimenti che contengono tante sostanze nutrienti che sono benefiche non solo per rinforzare la struttura del capello ma anche per migliorare la condizione del cuoio capelluto.

Se quindi da oggi avete deciso di combattere i capelli spenti e sfibrati e volete portare in tavola i cibi che fanno bene ai capelli, ecco quali dovete comprare. Risparmierete anche tanti soldi in trattamenti specifici e integratori. Tuttavia in alcuni casi potrebbe essere necessario ricorrervi.

Quali sono i cibi che aiutano a proteggere la salute dei capelli

I capelli sani e lucenti sono belli da vedere e rendono ogni persona più affascinante. Spesso però a causa di varie cause risultano spenti e poco vitali. Questa cause possono essere interne, come carenze di vitamine e sali minerali, squilibri ormonali, stress, trattamenti farmacologici e malattie. Oppure esterne, come l’inquinamento atmosferico, in estate il sole e il mare che sfibrano le punte, il cloro della piscina, ecc.

Per dare nutrimento ai capelli e proteggerli nella maniera più opportuna potete introdurre nella vostra dieta quotidiana alcuni alimenti che sono indicati proprio per la salute della chioma.

Ma quali sono questi cibi? Vediamo di seguito un piccolo elenco che potrà esservi utile per memorizzare tutto quello che potrete comprare la prossima volta che andate a fare la spesa.

L’elenco

Cereali integrali . Sono sempre da preferire a quelli raffinati e sono presenti nella dieta della longevità perché sono ricchi di zinco e ferro, minerali che rendono i capelli più folti e forti.

. Sono sempre da preferire a quelli raffinati e sono presenti nella perché sono ricchi di zinco e ferro, minerali che rendono i capelli più folti e forti. Carote. Bisogna ringraziare il beta carotene che è contenuto in questi ortaggi che il corpo trasforma in vitamina A, elemento che riesce a diminuire la formazione della forfora.

Bisogna ringraziare il beta carotene che è contenuto in questi ortaggi che il corpo trasforma in vitamina A, elemento che riesce a diminuire la formazione della forfora. Uova. Alimento perfetto per la salute dei capelli perché contiene sia il ferro che aiuta a ossigenare i follicoli stimolando la crescita dei capelli, sia la vitamina B7 che migliora la salute del cuoio capelluto

Alimento perfetto per la salute dei capelli perché contiene sia il ferro che aiuta a ossigenare i follicoli stimolando la crescita dei capelli, sia la vitamina B7 che migliora la salute del cuoio capelluto Frutta secca . Tutta la frutta secca è una fonte naturale di zinco utile per evitare la caduta dei capelli e di omega 3 che li rendono più forti e luminosi.

. Tutta la frutta secca è una fonte naturale di zinco utile per evitare la caduta dei capelli e di omega 3 che li rendono più forti e luminosi. Semi oleosi . I semi di lino e i semi di zucca contengono tante sostanze benefiche per il capello e il cuoio capelluto.

. I semi di lino e i semi di zucca contengono tante sostanze benefiche per il capello e il cuoio capelluto. Arance. Come altri alimenti ricchi di vitamina C hanno un’azione antiossidante e benefica sui capelli.

Come altri alimenti ricchi di vitamina C hanno un’azione antiossidante e benefica sui capelli. Cannella. Questa spezia migliora la circolazione del sangue e l’ossigenazione del cuoio capelluto, per cui i capelli sono stimolati a crescere.

Questa spezia migliora la circolazione del sangue e l’ossigenazione del cuoio capelluto, per cui i capelli sono stimolati a crescere. Yogurt. Le proteine dello yogurt aiutano a ispessire il capello.

In definitiva gli elementi che fanno bene al capello sono sono le vitamine del gruppo B, la vitamina A, la vitamina C, il ferro, lo zinco, proteine e grassi buoni come gli omega 3. E se volete avere i capelli lucidi con metodi naturali date un’occhiata qui.