I cibi scaduti che puoi consumare senza alcun rischio

Ci sono tanti tipi di cibi che seppur scaduti si possono consumare senza rischi, se quindi notate che la data di scadenza di questi alimenti è già passata potete ancora mangiarli. Vediamo quali sono.

Fare la spesa comprando solo i prodotti necessari per l’alimentazione quotidiana vi fa evitare sprechi perché in genere non c’è il tempo di far scadere gli alimenti, dal momento che si preparano subito per la colazione, il pranzo, la cena o la merenda. Tuttavia è possibile fare scorte di cibo che non vengono consumate immediatamente e rischiano di giacere in dispensa per lungo tempo.

Se avete tra le mani questi cibi scaduti non gettateli, infatti potete dare loro un’altra possibilità. Scopriamo i dettagli.

Quali cibi si possono mangiare dopo la data di scadenza

I prodotti alimentari in vendita riportano una data di scadenza entro cui le qualità organolettiche non vengono alterate. Ma occorre fare attenzione al codice riportato in etichetta e alla dicitura. Se trovate scritto “consumare entro” vuol dire che dopo tale data è meglio gettare l’alimento, se c’è scritto “consumare preferibilmente entro” allora avete ancora del tempo per poter mangiare il cibo scaduto.

In genere i prodotti in scatola come i legumi possono essere consumati anche dopo la data di scadenza ma solo se i barattoli sono perfettamente integri e non riportano danni dovuti all’ossidazione.

Anche la pasta o il riso in confezioni ancora perfettamente sigillate si possono mangiare dopo la data di scadenza consigliata. Le zuppe liofilizzate, le creme o le puree possono essere consumate entro un paio di mesi. Stessa cosa dicasi per i cibi surgelati.

Non ci sono problemi a consumare qualche giorno dopo la scadenza le paste fresche confezionate in ambiente protettivo. E in genere tutti i prodotti da frigo purché siano stati sempre correttamente conservati e la catena del freddo non sia stata interrotta.

La farina, il caffè, i biscotti, il cioccolato e il latte UHT, cioè a lunga conservazione, si possono consumare anche fino a un mese dopo la data di scadenza. Le spezie si possono consumare anche dopo sei mesi

Per quanto riguarda i cibi freschi, lo yogurt naturale si può mangiare fino a una settimana dopo la data di scadenza se chiuso. Anche le uova si possono mangiare entro una settimana dalla data di scadenza, meglio cotte. Per capire se un uovo è ancora commestibile fate la prova del galleggiamento. Riempite un bicchiere di acqua a temperatura ambiente e immergete l’uovo. Se cade sul fondo è buono mentre se galleggia è meglio gettarlo via subito.