Vediamo quali sono i titoli del momento su Netflix e Prime Video, i film e le serie tv più viste e quelle appena aggiunte. I cataloghi delle due piattaforme sono tra i più vasti del panorama cinematografico e televisivo e offrono al pubblico una grande varietà di scelta.

Su Netflix prosegue il successo della miniserie ACAB, così come quello della seconda stagione di Squid Game. Tra i film, invece, troviamo nella top 10 della piattaforma Back in Action, con Cameron Diaz e Jamie Foxx, e il thriller Ad Vitam. Su Prime Video è stato da poco aggiunto Blink Twice, il thriller di Zoë Kravitz (debutto alla regia) con protagonisti Naomi Ackie e Channing Tatum.

Prime Video, film e serie tv del momento

Blink Twice (Film 2024, Thriller) di Zoë Kravitz, con Naomi Ackie e Channing Tatum.

Netflix, i film e le serie tv del momento