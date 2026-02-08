I film e le serie tv del momento su Netflix e Prime Video: da Bridgerton a Fratelli demolitori
I cataloghi di Prime Video e Netflix sono tra i più vasti del panorama cinematografico e televisivo e offrono al pubblico una grande varietà di scelta. Vediamo quali sono i titoli del momento sulle due piattaforme, i film e le serie tv più viste e quelle appena aggiunte.
Su Netflix prosegue il successo della quarta stagione di Bridgerton, stabilmente nella top 10 della piattaforma. Tra le serie, segnaliamo anche l’uscita di Sullivan’s Crossing e il successo della miniserie thriller La sua verità. Tra i film, invece, nella top 10 di Netflix troviamo Il Falsario, ispirato alla storia del falsario Antonio Chichiarelli, l’uscita recente del film horror La profezia del male e quella del romance coreano Se il nostro amore svanisse stanotte. Su Prime Video, invece, è disponibile per intero la seconda stagione di Fallout con tutti gli otto episodi. Nella top 10 della piattaforma troviamo anche i film Fratelli demolitori, con Jason Momoa e Dave Bautista, e Bride Hard – Un matrimonio esplosivo.
Prime Video, film e serie tv del momento
- Fratelli demolitori (Film 2026, Azione/Commedia) di Ángel Manuel Soto, con Jason Momoa e Dave Bautista.
- Steal – La Rapina (Serie tv 2026, Thriller) con Sophie Turner.
- Fallout (Seconda stagione, Fantascienza/Azione) con Ella Purnell, Aaron Moten, Kyle MacLachlan e Walton Goggins.
- Bride Hard – Un matrimonio esplosivo (Film 2025, Commedia/Azione) di Simon West, con Rebel Wilson.
- Un debito di sangue (Film 2024, Thriller/Azione) con Orlando Bloom.
- The Night Manager (Seconda stagione, Thriller) con Hugh Laurie e Tom Hiddleston.
- The Bad Boy and Me (Film 2024, Drammatico/Romantico).
- Wake (Serie tv 2026, Drammatico).
- Fast Charlie (Film 2023, Azione) di Phillip Noyce, con Pierce Brosnan.
Netflix, i film e le serie tv del momento
- Bridgerton (Quarta stagione, Romantico).
- Sullivan’s Crossing (Serie tv 2023, Drammatico) con Morgan Kohan e Chad Michael Murray.
- La sua verità (Serie tv 2026, Thriller) con Jon Bernthal e Tessa Thompson.
- I sette quadranti di Agatha Christie (Serie tv 2026, Mistero) con Mia McKenna-Bruce e Helena Bonham Carter.
- Il Falsario (Film 2025, Drammatico) di Stefano Lodovichi, con Pietro Castellitto e Giulia Michelini.
- La profezia del male (Film 2024, Horror).
- Se il nostro amore svanisse stanotte (Film 2026, Romantico).
- The Rip – Soldi sporchi (Film 2026, Thriller) di Joe Carnahan, con Matt Damon e Ben Affleck.