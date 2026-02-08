I cataloghi di Prime Video e Netflix sono tra i più vasti del panorama cinematografico e televisivo e offrono al pubblico una grande varietà di scelta. Vediamo quali sono i titoli del momento sulle due piattaforme, i film e le serie tv più viste e quelle appena aggiunte.

Su Netflix prosegue il successo della quarta stagione di Bridgerton, stabilmente nella top 10 della piattaforma. Tra le serie, segnaliamo anche l’uscita di Sullivan’s Crossing e il successo della miniserie thriller La sua verità. Tra i film, invece, nella top 10 di Netflix troviamo Il Falsario, ispirato alla storia del falsario Antonio Chichiarelli, l’uscita recente del film horror La profezia del male e quella del romance coreano Se il nostro amore svanisse stanotte. Su Prime Video, invece, è disponibile per intero la seconda stagione di Fallout con tutti gli otto episodi. Nella top 10 della piattaforma troviamo anche i film Fratelli demolitori, con Jason Momoa e Dave Bautista, e Bride Hard – Un matrimonio esplosivo.

Prime Video, film e serie tv del momento

Fratelli demolitori (Film 2026, Azione/Commedia) di Ángel Manuel Soto, con Jason Momoa e Dave Bautista.

Steal – La Rapina (Serie tv 2026, Thriller) con Sophie Turner.

(Serie tv 2026, Thriller) con Sophie Turner. Fallout (Seconda stagione, Fantascienza/Azione) con Ella Purnell, Aaron Moten, Kyle MacLachlan e Walton Goggins.

Bride Hard – Un matrimonio esplosivo (Film 2025, Commedia/Azione) di Simon West, con Rebel Wilson.

(Film 2025, Commedia/Azione) di Simon West, con Rebel Wilson. Un debito di sangue (Film 2024, Thriller/Azione) con Orlando Bloom.

The Night Manager (Seconda stagione, Thriller) con Hugh Laurie e Tom Hiddleston.

(Seconda stagione, Thriller) con Hugh Laurie e Tom Hiddleston. The Bad Boy and Me (Film 2024, Drammatico/Romantico).

Wake (Serie tv 2026, Drammatico).

(Serie tv 2026, Drammatico). Fast Charlie (Film 2023, Azione) di Phillip Noyce, con Pierce Brosnan.

Netflix, i film e le serie tv del momento