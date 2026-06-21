Quanti anni ha davvero il nostro corpo? Non quelli riportati sulla carta d’identità, ma quelli che raccontano lo stato reale delle nostre cellule. È una domanda che da anni affascina scienziati e medici, e che oggi potrebbe avere una risposta più precisa grazie a una nuova ricerca guidata dalla Harvard Medical School.

Un team di ricercatori statunitensi ha infatti sviluppato un innovativo algoritmo capace di analizzare l’attività dei geni e stimare l’età biologica di una persona, offrendo anche indicazioni sulla longevità e sul rischio di sviluppare malattie legate all’invecchiamento.

Lo studio, pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Nature, rappresenta uno dei passi più importanti degli ultimi anni nel campo della medicina dell’invecchiamento e potrebbe aprire la strada a strumenti sempre più accurati per valutare lo stato di salute reale dell’organismo.

Età anagrafica ed età biologica non sono la stessa cosa

Due persone nate nello stesso anno possono avere condizioni fisiche completamente diverse. C’è chi a 60 anni pratica sport regolarmente, mantiene una buona massa muscolare e presenta parametri metabolici eccellenti. Al contrario, altre persone della stessa età possono manifestare problemi cardiovascolari, infiammazione cronica o altre patologie associate all’invecchiamento.

La differenza tra questi due scenari è rappresentata dall’età biologica, cioè dal livello di usura accumulato dall’organismo nel corso della vita.

L’obiettivo degli scienziati è proprio trovare strumenti in grado di misurare questa età nascosta, perché conoscere il reale stato di invecchiamento del corpo potrebbe permettere di intervenire prima della comparsa delle malattie.

Il nuovo algoritmo di Harvard

La novità dello studio consiste nell’aver creato un sistema che analizza il modo in cui i geni vengono attivati e utilizzati dalle cellule. Ogni giorno migliaia di geni si accendono e si spengono per regolare funzioni fondamentali come il metabolismo, la risposta immunitaria, la produzione di energia e la riparazione dei tessuti.

Questo insieme di attività prende il nome di espressione genica.

I ricercatori della Harvard Medical School hanno studiato oltre 11.000 profili molecolari provenienti da esseri umani, topi e macachi, identificando una serie di schemi biologici comuni associati all’invecchiamento e alla mortalità.

Analizzando queste informazioni, il team ha creato quello che definisce un “orologio trascrittomico”, un sistema in grado di stimare con notevole precisione il livello di invecchiamento biologico di cellule e tessuti.

Come funziona l’orologio dell’invecchiamento

A differenza dei più noti orologi epigenetici, che si basano sulle modifiche chimiche del DNA, il nuovo algoritmo osserva direttamente i messaggi prodotti dai geni.

Questi messaggi, chiamati RNA, rappresentano una sorta di fotografia in tempo reale delle attività cellulari.

Quando il corpo invecchia, alcuni processi biologici iniziano a cambiare. Aumentano i segnali infiammatori, si riduce l’efficienza energetica delle cellule, i mitocondri lavorano meno efficacemente e si accumulano danni nei tessuti.

L’algoritmo è stato progettato proprio per riconoscere queste variazioni e trasformarle in un indicatore dell’età biologica.

Secondo gli autori dello studio, i cambiamenti osservati sono sorprendentemente simili tra specie diverse, suggerendo l’esistenza di meccanismi universali dell’invecchiamento.

I geni che raccontano quanto stiamo invecchiando

Uno degli aspetti più interessanti della ricerca riguarda l’identificazione di specifici biomarcatori molecolari associati alla longevità. Tra questi figurano geni coinvolti nella regolazione dell’infiammazione, nella riparazione cellulare e nel controllo del ciclo vitale delle cellule.

Alcuni di questi marcatori erano già stati collegati in studi precedenti al rischio di sviluppare patologie croniche, fragilità e mortalità precoce.

Secondo i ricercatori, monitorare queste firme biologiche potrebbe consentire in futuro di individuare molto prima le persone più vulnerabili all’invecchiamento accelerato.

Perché questa scoperta potrebbe cambiare la medicina

La medicina moderna si sta muovendo sempre più verso un approccio personalizzato. Oggi molte decisioni terapeutiche si basano ancora sull’età anagrafica, ma questo parametro spesso non riflette la reale condizione fisiologica di una persona.

Un test capace di misurare l’età biologica potrebbe aiutare i medici a valutare meglio il rischio individuale di malattie cardiovascolari, diabete, tumori e declino cognitivo.

Potrebbe inoltre diventare uno strumento prezioso per verificare l’efficacia di programmi di prevenzione, cambiamenti dello stile di vita o nuovi trattamenti anti-aging.

In pratica, sarebbe possibile osservare se una determinata strategia sta davvero rallentando l’invecchiamento cellulare.

Alimentazione e stile di vita influenzano l’età biologica

Uno degli aspetti emersi dalla ricerca riguarda il ruolo degli stili di vita. Gli studiosi hanno osservato che alcuni interventi già noti per favorire la salute possono modificare i marcatori biologici monitorati dall’algoritmo.

Tra questi spicca la restrizione calorica, una strategia che in diversi studi sugli animali ha mostrato la capacità di prolungare la durata della vita e migliorare numerosi parametri metabolici.

Anche la qualità dell’alimentazione, l’attività fisica regolare, il sonno adeguato e il controllo dello stress sono fattori che la letteratura scientifica associa da tempo a un invecchiamento più lento.

Uno studio pubblicato su Nature Aging nel 2023 ha mostrato come cambiamenti nello stile di vita possano influenzare in modo significativo alcuni indicatori biologici dell’invecchiamento. Allo stesso modo, una ricerca pubblicata sul New England Journal of Medicine ha evidenziato come interventi mirati sul metabolismo possano migliorare diversi parametri associati alla longevità.

L’infiammazione cronica è uno dei principali nemici

Tra i fattori che emergono con maggiore forza nello studio di Harvard c’è l’infiammazione cronica di basso grado. Con il passare degli anni molte persone sviluppano una condizione infiammatoria persistente che non provoca sintomi evidenti ma contribuisce al deterioramento progressivo dei tessuti.

Gli esperti ritengono che questa infiammazione silenziosa rappresenti uno dei principali motori dell’invecchiamento biologico. Non sorprende quindi che molti dei biomarcatori individuati dall’algoritmo siano collegati proprio ai processi infiammatori.

Ridurre l’infiammazione attraverso uno stile di vita sano potrebbe diventare una delle strategie più efficaci per rallentare l’orologio biologico.

Quanto vivremo? La risposta non è ancora definitiva

Nonostante l’entusiasmo generato dai risultati, gli stessi ricercatori invitano alla prudenza. L’algoritmo non può prevedere con certezza quanti anni vivrà una persona, né sostituire le valutazioni cliniche tradizionali.

Si tratta piuttosto di uno strumento statistico che aiuta a comprendere meglio il processo di invecchiamento e a identificare fattori di rischio che potrebbero influenzare la salute futura.

La longevità dipende infatti da una complessa combinazione di genetica, ambiente, alimentazione, attività fisica, esposizione a sostanze nocive e fattori ancora poco conosciuti.

Il futuro della ricerca sull’invecchiamento

La scoperta della Harvard Medical School conferma come l’invecchiamento stia diventando uno dei temi centrali della ricerca medica mondiale. L’obiettivo non è semplicemente vivere più a lungo, ma aumentare gli anni trascorsi in buona salute.

Se i risultati saranno confermati da ulteriori studi, strumenti come questo nuovo algoritmo potrebbero consentire di monitorare l’età biologica in modo sempre più preciso e di intervenire prima che compaiano malattie croniche.

Per la prima volta, la scienza sembra avvicinarsi alla possibilità di misurare non solo quanti anni abbiamo, ma anche quanto velocemente stiamo invecchiando. E questa potrebbe essere una delle informazioni più importanti per il futuro della medicina preventiva.