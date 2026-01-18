I cataloghi di Prime Video e Netflix sono tra i più vasti del panorama cinematografico e televisivo e offrono al pubblico una grande varietà di scelta. Vediamo quali sono i titoli del momento sulle due piattaforme, i film e le serie tv più viste e quelle appena aggiunte.

Su Prime Video prosegue il successo della seconda stagione di Fallout, sviluppata da Jonathan Nolan e Lisa Joy e basata sull’omonima serie di videogiochi. Sulla piattaforma è uscita di recente anche la seconda stagione della serie thriller The Night Manager, con protagonisti Hugh Laurie e Tom Hiddleston. Su Prime, tra i film più visti troviamo Der Tiger – Viaggio all’inferno, Fast Charlie, con Pierce Brosnan, e 28 anni dopo.

Su Netflix la serie più vista e apprezzata risulta essere I sette quadranti di Agatha Christie, tratta dal romanzo I sette quadranti del 1929. La miniserie propone una rilettura moderna del romanzo della regina del giallo, considerata una delle più celebri scrittrici della storia. Nella top 10 della piattaforma, tra le serie tv troviamo la quinta e ultima stagione di Stranger Things, la nuova stagione di Emily in Paris e la miniserie Fabrizio Corona: Io sono notizia. Tra i film appena aggiunti, invece, troviamo Un’ultima avventura, il documentario dietro le quinte di Stranger Things, People We Meet on Vacation e Ghostbusters – Minaccia glaciale.

Prime Video, film e serie tv del momento

Fallout (Seconda stagione, Fantascienza/Azione) con Ella Purnell, Aaron Moten, Kyle MacLachlan e Walton Goggins.

(Seconda stagione, Fantascienza/Azione) con Ella Purnell, Aaron Moten, Kyle MacLachlan e Walton Goggins. The Night Manager (Seconda stagione, Thriller) con Hugh Laurie e Tom Hiddleston.

(Seconda stagione, Thriller) con Hugh Laurie e Tom Hiddleston. The Blacklist (Serie tv 2013, Thriller) con James Spader e Megan Boone.

(Serie tv 2013, Thriller) con James Spader e Megan Boone. Maxton Hall – Il mondo tra di noi (Seconda stagione, Drammatico) con Damian Hardung e Harriet Herbig-Matten.

(Seconda stagione, Drammatico) con Damian Hardung e Harriet Herbig-Matten. Clarice (Serie tv 2026, Thriller) con Rebecca Breeds.

(Serie tv 2026, Thriller) con Rebecca Breeds. Der Tiger – Viaggio all’inferno (Film 2025, Guerra) di Dennis Gansel.

(Film 2025, Guerra) di Dennis Gansel. Fast Charlie (Film 2023, Azione) di Phillip Noyce, con Pierce Brosnan.

(Film 2023, Azione) di Phillip Noyce, con Pierce Brosnan. 28 anni dopo (Film 2025, Horror) di Danny Boyle, con Aaron Taylor-Johnson e Ralph Fiennes.

(Film 2025, Horror) di Danny Boyle, con Aaron Taylor-Johnson e Ralph Fiennes. White Raid: Colpo nella tormenta (Film 2025, Thriller).

Netflix, i film e le serie tv del momento