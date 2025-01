Vediamo quali sono i titoli del momento su Netflix e Prime Video, i film e le serie tv più viste e quelle appena aggiunte. I cataloghi delle due piattaforme sono tra i più vasti del panorama cinematografico e televisivo e offrono al pubblico una grande varietà di scelta.

Prosegue su Netflix il grande successo della seconda stagione di Squid Game. Nella top 10 della piattaforma c’è anche la miniserie Missing You, da pochi giorni aggiunta al catalogo. Tra i film aggiunti di recente, invece, troviamo le commedie Mica è colpa mia e Una famiglia mostruosa. Stabili in top 10 anche i film Tre di troppo, di Fabio De Luigi, e il thriller Carry-on.

Su Prime Video il film d’azione Absolution, con protagonista Liam Neeson, sta riscuotendo un grosso successo. Tra i più visti sulla piattaforma troviamo anche It Ends With Us, con protagonista Blake Lively, il film romantico È colpa tua? e la commedia Uno Rosso.

Netflix, i film e le serie tv del momento

Missing You (Serie tv 2024, Drammatico) con Richard Armitage e Rosalind Eleazar.

Squid Game (Seconda stagione, Thriller/Drammatico) di Hwang Dong-hyuk.

La prova (Serie tv 2024, Drammatico).

Bandidos (Serie tv 2024, Azione) con Ester Expósito.

La palma (Serie tv 2024, Drammatico).

Mica è colpa mia (Film 2025, Commedia/Sentimentale) con Antonio Folletto e Laura Adriani.

Una famiglia mostruosa (Film 2021, Commedia) di Volfango De Biasi, con Massimo Ghini, Lillo e Lucia Ocone.

Numero 24 (Film 2024, Drammatico).

Tre di troppo (Film 2023, Commedia) con Fabio De Luigi e Virginia Raffaele.

(Film 2023, Commedia) con Fabio De Luigi e Virginia Raffaele. Carry-On (Film 2024, Thriller/Azione) di Jaume Collet-Serra, con Taron Egerton, Sofia Carson e Jason Bateman.

Prime Video, film e serie tv del momento