L’Italia non smette mai di sorprendere. Dopo aver conquistato il mondo della ristorazione con le sue Stelle, ora brilla anche nell’universo dell’hotellerie internazionale grazie alle “Chiavi Michelin”, il nuovo riconoscimento dedicato all’eccellenza nell’ospitalità. La Guida 2025 ha premiato 13 hotel italiani con il massimo dei voti: le ambite Tre Chiavi, simbolo di perfezione, eleganza e autenticità.

A differenza delle Stelle assegnate ai ristoranti, le Chiavi non giudicano solo il lusso o la ricchezza di una struttura, ma l’esperienza complessiva: l’emozione di un soggiorno, la cura del dettaglio, l’accoglienza che racconta un territorio.

In questa selezione esclusiva, le Tre Chiavi rappresentano il livello più alto: luoghi dove ogni elemento — dal design all’atmosfera — contribuisce a creare un ricordo indelebile.

Cosa rappresentano le Tre Chiavi Michelin

Proprio come le Stelle per i ristoranti, le Chiavi Michelin sono diventate il nuovo metro di paragone per i viaggiatori alla ricerca del soggiorno perfetto. Una Chiave indica un’esperienza speciale, due significano eccellenza in ogni dettaglio, e tre Chiavi segnalano un luogo unico al mondo, dove comfort, eleganza e personalità si fondono in modo inimitabile.

Per la nuova edizione 2025, la Guida ha premiato oltre 2400 hotel in tutto il mondo, di cui 188 in Italia. Tra questi, solo tredici hanno raggiunto la vetta. È un risultato straordinario che conferma il ruolo dell’Italia come patria dell’ospitalità e del buon vivere.

Dove dormire una volta nella vita: i 13 hotel italiani da Tre Chiavi

Dal mare al lago, dai borghi medievali alle città d’arte, ogni hotel premiato racconta un volto diverso dell’Italia.

Ecco il viaggio ideale attraverso i 13 hotel Tre Chiavi, dove l’ospitalità diventa un’arte.

1. JK Place Capri – L’essenza del Mediterraneo

Un rifugio raffinato sospeso tra cielo e mare. Il JK Place di Capri incarna la quintessenza del fascino italiano: colori tenui, terrazze affacciate sul blu e un servizio che fa sentire ogni ospite come in una casa elegante ma accogliente. Un tempio del relax che celebra la dolce vita con discrezione e charme.

2. Borgo Santo Pietro, Chiusdino – Il lusso bucolico

Nel cuore della Toscana, Borgo Santo Pietro è più di un hotel: è un microcosmo di bellezza e sostenibilità. Circondato da giardini profumati e campi di lavanda, il resort unisce gastronomia stellata, benessere e artigianalità. Ogni dettaglio parla di armonia e amore per la terra.

3. Corte della Maestà, Civita di Bagnoregio – L’incanto sospeso nel tempo

Immersa nella “città che muore”, questa dimora poetica trasforma l’isolamento di Civita in magia pura. Corte della Maestà è un luogo per chi cerca silenzio, arte e autenticità. Ogni stanza racconta una storia, con mobili d’epoca e scorci mozzafiato sulla valle dei Calanchi.

4. Four Seasons Hotel Firenze – Un giardino rinascimentale nel cuore della città

Nel pieno centro storico, tra palazzi e affreschi, il Four Seasons di Firenze è un capolavoro di eleganza e comfort. L’antica residenza nobiliare ospita un parco secolare, spa d’eccellenza e un servizio impeccabile. Un’esperienza che unisce lusso contemporaneo e fascino storico.

5. Reschio Hotel, Lisciano Niccone – L’anima umbra del design

Antico castello trasformato in rifugio di charme, Reschio è un capolavoro di equilibrio tra passato e modernità. Le suite, ognuna diversa, fondono materiali naturali, arte e luce. Un’esperienza che definisce un nuovo concetto di lusso sostenibile e intimo.

6. Casa Maria Luigia, Modena – Dove l’arte incontra il gusto

Firmato da Massimo Bottura e Lara Gilmore, Casa Maria Luigia è un tributo alla creatività. Tra opere d’arte contemporanea e colazioni gourmet, ogni dettaglio è pensato per sorprendere. Qui il soggiorno diventa un viaggio multisensoriale, dove l’ospitalità è sinonimo di emozione.

7. Passalacqua, Moltrasio – Il sogno sul Lago di Como

Considerato tra i migliori hotel del mondo, Passalacqua è una villa settecentesca sospesa tra romanticismo e perfezione. Con giardini all’italiana, vista sul lago e suite che sembrano uscite da un romanzo, è la definizione stessa di eleganza. Ogni soggiorno qui diventa un ricordo indelebile.

8. Rosewood Castiglion del Bosco, Montalcino – L’anima nobile della campagna toscana

Tra vigne e colline dorate, Rosewood Castiglion del Bosco racconta l’essenza della Toscana autentica. Golf, spa e cucina d’autore convivono in un borgo privato restaurato con cura maniacale. Qui il tempo rallenta, e ogni momento profuma di benessere e tradizione.

9. Il San Pietro di Positano – La leggenda della Costiera Amalfitana

Scavato nella roccia e sospeso sul mare, Il San Pietro di Positano è un simbolo intramontabile. Le sue terrazze panoramiche e la spiaggia privata regalano un’esperienza mediterranea senza eguali. Ogni dettaglio, dal design all’ospitalità, celebra l’arte del vivere italiano.

10. Bulgari Hotel Roma – Eleganza contemporanea nel cuore della capitale

Nel centro della Città Eterna, il Bulgari Hotel Roma unisce il glamour moderno all’eredità della classicità romana. Materiali preziosi, arte e comfort si fondono in una cornice spettacolare. È l’espressione perfetta del lusso urbano made in Italy.

11. San Domenico Palace, Taormina – Dove la Sicilia tocca il cielo

Icona della bellezza mediterranea, oggi parte della collezione Four Seasons, il San Domenico Palace domina la costa ionica. Il profumo dei limoni, l’Etna sullo sfondo e l’arte dell’accoglienza siciliana creano un’esperienza che unisce spiritualità e glamour.

12. Aman Venice – L’eleganza senza tempo sul Canal Grande

Un palazzo rinascimentale che sembra sospeso sull’acqua: Aman Venice è l’emblema dell’eleganza discreta. Famoso per la sua calma rarefatta e il servizio impeccabile, è uno dei luoghi più affascinanti dove scoprire la Venezia più autentica.

13. Cipriani, A Belmond Hotel – Il mito dell’ospitalità veneziana

Dal 1958 è sinonimo di eccellenza. Il Cipriani di Venezia rimane un’icona mondiale, amato da artisti, reali e viaggiatori raffinati. Tra giardini, piscina olimpionica e vista su San Marco, rappresenta l’essenza del lusso classico italiano.