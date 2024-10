Quali sono i nomi più amati e scelti dai genitori italiani? Leonardo e Sofia restano in vetta alla classifica nel 2023, confermando la loro popolarità anche nel nuovo report ISTAT sulla natalità e fecondità della popolazione. Tuttavia, a livello regionale si osservano significative differenze nei gusti, con alcuni nomi che emergono in modo peculiare nelle diverse aree del Paese. Inoltre, l’influenza delle comunità straniere residenti in Italia ha portato all’introduzione di nuovi nomi che riflettono culture e tradizioni diverse. Scopriamo insieme quali sono i nomi più amati nel 2023, le preferenze regionali e le tendenze emergenti tra i nomi scelti dai genitori stranieri.

I nomi intramontabili: Leonardo e Sofia dominano ancora

Leonardo continua a essere il nome maschile più scelto dai genitori italiani, confermando un trend iniziato nel 2018, quando per la prima volta ha superato Francesco, storicamente uno dei nomi più amati in Italia. Il fascino di Leonardo sembra non conoscere declino: con il suo richiamo al celebre genio del Rinascimento, il nome incarna una forte personalità e un legame con la cultura italiana. Nel 2023, Edoardo e Tommaso completano il podio, mentre Francesco scende in quarta posizione, a testimonianza di una leggera flessione nella sua popolarità. Tuttavia, Francesco rimane molto amato in diverse regioni del sud, dove la tradizione religiosa e l’affetto per San Francesco continuano a influenzare le scelte dei genitori.

Per quanto riguarda le bambine, Sofia si conferma come il nome più scelto nel 2023, mantenendo il suo primato dell’anno precedente. La sua eleganza e semplicità hanno conquistato i cuori di molte famiglie italiane. A seguire, troviamo Aurora, che si piazza al secondo posto, mentre Ginevra sale sul podio in terza posizione,scavalcando Vittoria, che nel 2022 aveva raggiunto la terza posizione anche grazie all’influenza di personaggi famosi come Chiara Ferragni e Fedez, che hanno scelto questo nome per la loro figlia. Giulia, uno dei nomi storicamente più popolari in Italia, perde terreno e scende al quinto posto, segnando una lieve discesa nella classifica nazionale.