I trucchi per risparmiare sui biglietti del treno: quel che sicuramente non sai

Ci sono diversi trucchi da seguire per risparmiare sui biglietti del treno e spendere meno per potersi concedere più viaggi.

Andare a caccia di offerte e occasioni di risparmiare sull’acquisto dei biglietti del treno è fondamentale per cercare di viaggiare a basso costo e lasciare in tasca qualche banconota da poter spendere per altri scopi. Voi sapete come fare per pagare meno?

Di seguito andiamo a vedere i consigli degli esperti su come risparmiare sui viaggi in treno riuscendo a comprare i biglietti a un prezzo più basso scegliendo tra le tariffe migliori disponibili.

Come si può risparmiare sull’acquisto dei biglietti del treno, i trucchi da conoscere

Essere veloci è la chiave del successo. Bisogna prenotare subito i biglietti low cost che gli operatori mettono a disposizione dei clienti. In genere sono pochi e tendono ad esaurirsi presto, per cui il consiglio è di controllare con una certa frequenza i siti ufficiali di Italo e di Trenitalia per poter approfittare della tariffa agevolata.

Sottoscrivere una carta fedeltà può aiutare molto per godere di sconti extra, in genere bisogna solo registrarsi sul sito e si ottiene una Cartafreccia di Trenitalia e Italo più di Italo. Queste cards permettono di accumulare punti in base alla spesa sostenuta e di ottenere ad un certo punto degli sconti. Tra i tanti vantaggi Trenitalia offre una riduzione sui prezzi dei biglietti pari al 5% o al 10%. E Italo regala 1 biglietto gratis ogni 5 viaggi.

Inoltre con queste carte si può comprare un blocchetto di dieci biglietti che costano la metà e si possono sfruttare per sei mesi (Italo) e quattro mesi (Trenitalia) per viaggi sulla stessa tratta. Con Trenitalia c’è anche l’opzione 3×2 da consumare entro 60 giorni.

Durante il fine settimana è possibile spendere 69 euro con Trenitalia a prescindere dalla tratta con partenza sabato e ritorno domenica. Italo offre lo sconto del 50% per andata e ritorno in giornata. Se prenotate entro due giorni prima della partenza con formula andata e ritorno in giornata si possono comprare biglietti con sconti dal 40% al 60%. E per i regionali non si valida più il biglietto.

Sconti per famiglie e over 60

Se viaggiate con un bambino con meno di 15 anni potete avere uno sconto del 50% sui biglietti dei minori e del 20% su quello degli adulti sfruttando la formula per famiglie e gruppi valevole da 2 a 5 persone. Vale su Intercity notte, cuccette e vagoni letto Trenitalia. Invece con Italo Famiglia per gruppi da 2 a 4 viaggiatori i bambini di età inferiore ai 14 anni viaggiano gratis in ambiente Smart o in Prima.

Il viaggio in due conviene con l’opzione Me&You di Trenitalia per cui si possono avere sconti dal 20% al 50% su Frecce, Intercity e Intercity notte, in classe Business, Premium e Standard e in 1^ in 2^ classe.

Gli over 60 possono pagare il 50% in meno su Intercity, Frecciabianca e Frecciarossa con l’offerta Senior Trenitalia comprando il biglietto fino a 9 giorni prima della partenza.

Infine potete dare uno sguardo al sito “Lowcomotive“, la piattaforma di scambio di biglietti senza scopo di lucro dove è possibile comprare e vendere biglietti del treno che non si possono sfruttare oppure scoprite come risparmiare sui voli, se volete prendere un aereo.