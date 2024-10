I trucchi per sembrare più alte: i consigli di Enzo Miccio

Ci sono diversi trucchi da seguire per sembrare più alte, ve li sveliamo noi, sono i consigli di Enzo Miccio.

Potete fidarvi, chi più di Enzo Miccio può sapere quali sono i trucchi da mettere in atto per sembrare più alte anche se la natura non vi ha fatto dono di qualche centimetro in più?

In effetti il famoso e simpatico designer, wedding planner e conduttore televisivo sa bene quali sono le strategie da seguire per apparire più slanciate e guadagnare in statura, e così non ci resta che andare a snocciolare le sue perle di saggezza.

Come sembrare più alte seguendo i consigli di Enzo Miccio

Vi sentite basse, bassissime e volete sapere come fare per slanciare il vostro fisico e sembrare un po’ pi alte di quello che siete in realtà. È un desiderio più che legittimo e chiaramente ci sono dei piccoli trucchetti che potete seguire se volete raggiungere questo scopo.

Prima di tutto, sembra ovvio e in effetti lo è, se indossate delle scarpe con il tacco potete già guadagnare un bel po’ di centimetri. Capiamo che non tutte possono restare tutti i giorni con i tacchi ai piedi, specie se fanno un lavoro in cui bisogna stare camminare molto. Allora ecco la soluzione.

Potete comprare delle belle calzature rialzate. Le scarpe con il rialzo di solito sono usate dagli uomini, ma è indubbio che vista la necessità si può ricorrere a questo elemento dell’outfit per sembrare effettivamente più alte senza andare a sforzare troppo le articolazioni e la muscolatura di piedi, gambe e schiena.

Poi dovete curare il tipo di abbigliamento scegliendo dei tessuti con colori adatti e fantasie specifiche che non vadano ad abbassarvi visivamente ancora di più ma che sostengano invece la percezione di una maggiore altezza.

Optate per i colori scuri, il classico nero che slancia. E prediligete i tessuti con linee verticali, che hanno un effetto pratico di illusione ottica che vi faranno apparire più alte. Al contrario le linee orizzontali vi faranno sembrare più basse e anche rotondette.

Enzo Miccio raccomanda anche di bandire dal guardaroba i tessuti stretch e di scegliere invece degli abiti morbidi e al limite leggermente elasticizzati che in genere hanno un’ottima vestibilità.

Infine state attente alle dimensioni delle giacche, meglio evitare quelle troppo lunghe che fanno sembrare irrimediabilmente più basse. Dal momento che il trucco sta nel calibrare le proporzioni, scegliete giacche corte con bottoni e tasche piazzate più in alto del solito. Se necessario fatevi confezionare degli abiti su misura.