Enzo Miccio chi è, età, dove è nato, fidanzato, vita privata, matrimoni, carriera e biografia

Chi è Enzo Miccio: età, dove è nato, fidanzato, vita privata, matrimoni, carriera e biografia del noto wedding planner questa sera ospite di Nicola Savino a Back to school, programma su Italia Uno.

Dove e quando è nato, età, carriera e biografia di Enzo Miccio

Enzo Miccio, all’anagrafe Vincenzo, è nato a San Giuseppe Vesuviano (Napoli) il 5 maggio 1971 (età 50 anni). Da giovane si trasferisce a Milano, dove frequenta l’Istituto Europeo di Design e si dedica all’organizzazione di eventi di moda. Collabora anche con un ufficio stampa del capoluogo lombardo e con alcune riviste. Nel 1991 entra nel mondo dell’organizzazione dei matrimoni, dieci anni più tardi fonda la sua prima società di organizzazione e progettazione di eventi e matrimoni. Nel 2009 ha fondato la Enzo Miccio Academy.

In tv ha esordito sul canale Real Time nel 2005 con un programma sui matrimoni, mentre nel 2009 ha dato il via a “Ma come ti vesti?” assieme alla stilista Carla Gozzi. Nel 2014 partecipa alla 10ma edizione di Ballando con le stelle in coppia con Alessandra Tripoli, l’anno dopo è nella giuria di Notti sul ghiaccio. Nel 2020, assieme a Carolina Gianuzzi, si classifica al secondo posto del programma Pechino Express.

Il fidanzato e vita privata di Enzo Miccio

E’ fidanzato con Laurent Miralles, uomo del mondo dello spettacolo di origine francese. In una intervista Laurent aveva rivelato che la coppia era riuscita a superare una crisi, svelando il sogno di convolare a nozze. “Ci siamo lasciati, abbiamo cercato di capirci e ci siamo riusciti. Siamo ancora qui insieme, ancora più forti, e ora andiamo e guardiamo entrambi nella stessa direzione. Mi piacerebbe che un giorno mi facessi ‘la’ domanda e se un giorno me la farai io ti risponderò ‘sì, lo voglio’. Voglio anche che tu mi tenga la mano fino alla fine dei miei giorni”. In precedenza aveva avuto una storia con Riccardo Marenghi.