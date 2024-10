I vestiti che ci fanno sembrare più alte: i 5 consigli da seguire

Nella scelta dell’outfit di ogni giorno è bene sapere quali sono i vestiti che fanno sembrare più alte, se la natura non è stata generosa con i centimetri ci sono diversi trucchi che potete seguire per apparire più slanciate, provateli subito!

Si dice che nella botte piccola c’è il vino migliore ed in effetti le donne basse hanno una marcia in più perché il più delle volte appaiono più aggraziate delle donne alte che fanno più fatica a calibrare l’andamento e possono risultare più rigide. Ad ogni modo è tutta questione di abitudine, con un po’ di concentrazione anche le spilungone possono imparare a muoversi con scioltezza. Ma l’argomento di cui parliamo di seguito è: come vestirsi per sembrare più alte, quindi andiamo a scoprirlo.

Donne basse, non temete, potete guadagnare centimetri anche senza usare i tacchi, basta sapersi ben vestire in modo da ingannare l’occhio di chi vi guarda e apparire, così, più alte di quanto dicono i centimetri…

Come vestirsi per sembrare più alte, quali vestiti scegliere e i trucchi da seguire

Questi che seguono sono alcuni consigli che vi serviranno se volete sembrare più alte, ci sono diversi trucchi di stile che potete adottare, a partire dalla scelta del taglio dell’abito, dei colori e degli accessori da abbinare.

Il tipo di abbigliamento da preferire se si vuole apparire più alte deve comprendere le tute eleganti tipo jumpsuit e i pantaloni a vita alta, magari svasati, che slanciano la figura al massimo, mentre sono da evitare in tutto e per tutto i pantaloni a vita bassa o anche le gonne che rimpiccioliscono la figura. Abbinate un golfino corto e in estate un top, effetto assicurato.

Sì agli abiti lunghi, se vi piacciono le minigonne sceglietele in colori chiari, anche con stampe floreali o fantasia ma con motivi molto piccoli piuttosto che fiorelloni enormi. Utile è scegliere anche delle scarpe della stessa nuance della gonna o del pantalone, per dare un senso di continuità. Possono essere pure ballerine o comunque scarpe basse o senza tacco vertiginoso.

In genere optate per vestiti a righe verticali che hanno il potere di slanciare la figura. Questo consiglio è perfetto anche se volete apparire più magre. Per quanto riguarda i colori dei vestiti vanno bene quelli scuri. Magari usate una cintura sottile per evitare un effetto di stacco visivo all’altezza della vita. Evitate maglioni con il collo alto, meglio lo scollo a V.

Tra gli accessori bandite le maxi bag, meglio borse piccole. Mentre potete indossare sciarpe lunghe che cadano davanti o gioielli lunghi come le collane. Evitate abiti di misure più grandi della vostra che fanno apparire più piccole. E fate attenzione alla postura, tenete le spalle indietro e la schiena dritta.

Infine date un’occhiata anche ai trucchi di Enzo Miccio per sembrare più alte, sperimentate e trovate le soluzioni che si adattano meglio al vostro caso!