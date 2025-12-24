Il borgo di pietra che offre case a 1 euro: qui puoi cambiare vita lontano dal caos delle città
Nel cuore della Sardegna, due piccoli borghi stanno trasformando la crisi dello spopolamento in un’opportunità unica.
Questa iniziativa, che ha riscosso crescente interesse anche a livello internazionale, offre la possibilità di abbandonare il caos delle metropoli per abbracciare uno stile di vita più sereno e autentico, immersi in paesaggi ricchi di storia e natura incontaminata.
Il fenomeno delle case ad 1 euro in Sardegna rappresenta una risposta innovativa alla doppia sfida di molti piccoli comuni italiani: il degrado degli immobili abbandonati e lo spopolamento progressivo. In Sardegna, i comuni di Ollolai in provincia di Nuoro e Nulvi in provincia di Sassari, sono tra i protagonisti di questo progetto che mira a ridare vita a borghi storici attraverso la riqualificazione di immobili fatiscenti.
Questi edifici, spesso ereditati o inutilizzati, rappresentano un peso economico per i proprietari e per le amministrazioni comunali, che devono sostenere tasse e costi di manutenzione senza alcun ritorno. La vendita simbolica a un euro è quindi una soluzione pensata per incentivare nuovi residenti, soprattutto giovani, a investire nella ristrutturazione e nel recupero di queste case, con l’obbligo di completare i lavori entro un anno dall’acquisto.
Perché scegliere la Sardegna per cambiare vita
La Sardegna non è solo una delle mete turistiche più ambite per le sue spiagge e il suo patrimonio archeologico, ma è anche la Terra dei Centenari, famosa per la qualità della vita che offre. Le campagne sarde, caratterizzate da un bassissimo livello di inquinamento e da una forte tradizione enogastronomica, garantiscono un ambiente sano e sostenibile. I prodotti tipici, come i formaggi ricchi di probiotici e il vino con elevate proprietà antiossidanti, contribuiscono a spiegare la longevità dei suoi abitanti.
Per chi decide di trasferirsi in Sardegna, le opportunità non si limitano solo al recupero di una casa a costo quasi simbolico, ma si estendono anche alla possibilità di avviare attività imprenditoriali legate al turismo, all’agricoltura e all’artigianato locale. Inoltre, la presenza di siti archeologici come il complesso nuragico di Su Nuraxi a Barumini, patrimonio UNESCO, e numerose altre testimonianze storiche arricchiscono il territorio di un valore culturale unico.
Ollolai, con i suoi 1200 abitanti, è stato uno dei primi comuni a lanciare l’iniziativa. Oltre a contrastare efficacemente lo spopolamento, il borgo è noto per il suo vasto patrimonio archeologico, tra cui circa settanta siti nuragici, e per le tradizioni culturali come il Palio degli Asinelli e i festeggiamenti carnascialeschi.
Anche Nulvi ha accolto con entusiasmo il progetto, attirando numerose richieste da tutta Europa. Questo centro, ricco di testimonianze pre-nuragiche e nuragiche, come il Pozzo Sacro Nuraghe Irru, offre una posizione strategica e un contesto storico-culturale di grande fascino, ideale per chi cerca una nuova casa lontano dal trambusto urbano.
Vincoli e obblighi per l’acquirente
Acquistare una casa a 1 euro non significa liberarsi completamente dalle spese. L’acquirente deve impegnarsi formalmente a ristrutturare l’immobile entro 365 giorni dall’acquisto, affrontando costi accessori quali spese notarili, catastali e di rinnovamento. Il progetto esclude chi intende comprare senza un reale interesse a vivere o investire nel territorio, puntando invece a creare comunità durature e vitali.
Tra ricchezza e sfide quotidiane
Nonostante la posizione di prestigio nella classifica nazionale, Solonghello affronta le difficoltà tipiche dei piccoli centri: servizi limitati, un solo negozio di alimentari e la necessità di mantenere vive le tradizioni e la comunità. Il borgo è però un esempio di come sia possibile conciliare qualità della vita, bellezza paesaggistica e sviluppo economico, senza rinunciare all’autenticità.
Nel borgo, testimonianze storiche come il castello trecentesco, recentemente acquistato da una famiglia inglese e rivalutato come residenza di pregio, si fondono con nuove iniziative culturali e imprenditoriali, arricchendo la vita sociale e mantenendo attivo il tessuto locale.
Solonghello e i progetti di case ad 1 euro in Sardegna rappresentano due facce di un’Italia che cerca nuove strade per rigenerarsi, dove il desiderio di un’esistenza più lenta, immersa nella natura e nella cultura, si traduce in scelte concrete e innovative.