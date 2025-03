Il Cantiere Teatrale Accademia G. Arnone di Roma ospita la “prima convocazione” di “Prima della prova”. Per l’occasione, l’attore Franco Mannella leggerà il primo atto del Riccardo III di Shakespeare.

“Immagina di essere un attore o un’attrice che viene convocato/a dal regista per la prima lettura del copione. Il regista, prima di iniziare la prova con gli attori, ha deciso di leggere il copione ad alta voce per far comprendere al meglio il carattere dei personaggi e le atmosfere dell’opera”. Interviene così Franco Mannella, doppiatore, direttore artistico della Arotron di Pianella in provincia di Pescara e attore nel Riccardo III di William Shakespeare. Con la traduzione di Pino Colizzi, “Prima della prova” sarà presso Il Cantiere Teatrale Accademia G. Arnone in Circonvallazione Gianicolense 307 a Roma. Si inizia la lettura del copione del “Primo atto” in tre convocazioni:

14 marzo ore 21.00 – prima replica;

15 marzo ore 21.00 – seconda replica;

16 marzo ore 18.00 – terza e ultima replica.

La lettura del copione da parte del regista al cospetto degli attori è, probabilmente, l’incipit della magia della messinscena teatrale e “Prima della prova” è la rappresentazione di un rito normalmente riservato a pochi privilegiati, ma che, in questo caso, per lo spettatore comune diventa l’occasione unica di far parte della creazione di uno spettacolo teatrale e dunque può condividerne le emozioni con colui che ne ispira l’ideazione e ne guida la realizzazione, ossia il regista.

La narrazione, che dunque riguarda il primo atto del Riccardo III shakespeariano, non è altro che la prima puntata di un evento teatrale “seriale” ossia che diventa quasi una serie televisiva, se viene persa una “puntata” si perde il filo dello “spettacolo”.

Si potrà assistere, nelle prossime settimane, alla seconda puntata (secondo e terzo atto) e alla terza e ultima puntata (quarto e quinto atto) nelle successive “convocazioni”.

Per conferma contattare il 347.7203195 (anche su WhatsApp) o “Il Cantiere Teatrale” al 3485245894. La pagina social da seguire è alla voce @formazioneteatralearotron.