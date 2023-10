Il Gruppo immobiliare Progedil e Colliers Italia presentano la nuova iniziativa commerciale Parco degli Arvali

Il Gruppo Immobiliare Progedil e Colliers Italia lanciano “Parco degli Arvali”, la nuova iniziativa commerciale situata nell’area Sud-Ovest della Capitale, caratterizzata da linee sobrie, spazi verdi a misura d’uomo e servizi di qualità.

Il complesso di “Parco degli Arvali”, interamente dotato di classe energetica A, è composto da tre palazzine di cinque piani e propone tutte le tipologie abitative: monolocali e bilocali, adatti a single e giovani coppie, e trilocali e quadrilocali pensati per famiglie più numerose. Ogni appartamento è un ambiente unico che asseconda in maniera funzionale le esigenze di chi lo sceglie grazie a un approccio versatile dell’abitare. Gli appartamenti sono arricchiti con giardini, balconi, attici e terrazzi ampi e panoramici, pensati come vere e proprie stanze en plein air, quasi ad essere un prolungamento della casa all’esterno in armonia con la natura circostante. Il complesso è pensato anche per il tempo libero: giardini, un parco giochi, un’area dedicata agli orti urbani, tutto a disposizione dei condomini.

“Parco degli Arvali nasce con l’idea di garantire non solo abitazioni moderne che rispettano i nuovi standard energetici ma anche di proporre un nuovo modo di vivere: spazi verdi, tranquillità e servizi. Un vero e proprio rifugio dal caos quotidiano della Capitale” commenta Francesco Procopio, General Manager del Gruppo Immobiliare Progedil.

“Parco degli Arvali” si trova a ridosso di via Portuense, in una location privilegiata e in posizione strategica per vivere la città senza frenesia e in assoluta serenità, a due passi da centri sportivi, vie dello shopping e locali, ideali per cenare fuori o per un aperitivo.