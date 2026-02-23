Il meglio di me, il testo della canzone di Francesco Renga a Sanremo 2026
Il meglio di me, il testo della canzone di Francesco Renga al Festival di Sanremo 2026.
Sai sono ritornato
là dove le paure nascono
non scapperò come ho sempre fatto
ma se lo vorrai
ti lascerò la mano
Che ancora non so camminare
in mezzo alle piccole cose
con i pugni chiusi in tasca
ed un muro nella testa
non è stato facile
Ma a volte capita
che sorride anche una lacrima
perdona il peggio di me,
il peggio di me, il peggio di me
lascialo in macchina
fra tutti i miei
dettagli sei
tu il meglio di me, il meglio di me,
il meglio di me
eccomi, eccoti
il meglio di me
Ridere, cambiare,
imparare dagli sbagli
guarire, vedere
il tempo sulle mani
non puoi spostare le strade
ma in mezzo a una frase
trovo la direzione
E ancora non so perdonare
il tempo che cambia le cose
ed i segni sulla faccia
di una vita che ti spacca
non è stato facile
Rip. ritornello
Se tu fossi qui stasera
con tutto quel coraggio che non ho
le parole bruceranno in gola
non ancora
ancora no
fra tutti i miei
dettagli sei
tu il meglio di me, il meglio di me,
il meglio di me
eccomi, eccoti
il meglio di me