Il mercatino di Natale italiano da non perdere: magia e stupore

Volete sapere qual è il mercatino di Natale italiano da non perdere per nessuna ragione al mondo? Segnatevi questa destinazione, ne vedrete delle belle!

Il periodo di fine anno è atteso da tutti coloro che amano immergersi nella magia delle feste e anche andare a girare tra le bancarelle alla ricerca di oggetti rari e decorazioni per addobbare l’albero.

Quest’anno, se volete andare a visitare il mercatino di Natale italiano più bello dovete andare in un luogo preciso. Scopritene di più proseguendo nella lettura!

Qual è il mercatino di Natale più bello d’Italia

Appena arrivano gli ultimi mesi dell’anno le città si ammantano di luci e camminare per le strade addobbate per il Natale è una vera gioia per chi ama le tradizioni. Soprattutto i bambini si divertono molto, ma anche i grandi che girando per negozi o bancarelle sono pronti a scovare oggetti strani da regalare agli amici o addobbi artigianali con cui impreziosire l’albero di Natale o la ghirlanda da appendere alla porta.

Tutte le città e i piccoli paesi hanno i loro mercatini di Natale, addirittura c’è un treno panoramico che porta ai mercatini dei borghi di montagna, ma quest’anno a decretare qual è il miglior mercatino di Natale in Italia e uno dei migliori del mondo ci ha pensato la CNN. L’emittente ha infatti messo in lista uno dei mercatini natalizi che si organizza in una città del Belpaese. Volete cercare di indovinare di quale città si tratta?

Ebbene, per la CNN il mercatino di Natale di Firenze è tra i migliori a livello mondiale. In particolare gli esperti hanno elogiato quello che si organizza in Piazza Santa Croce nel capoluogo toscano.

Se quindi volete anche voi visitare lo storico mercato di Natale che viene allestito da oltre vent’anni nell’affascinante cornice dalla Basilica francescana di Santa Croce potete dal 23 novembre al 22 dicembre, l’ingresso è libero. Gli orari sono da lunedì a giovedì dalle ore 10:00 alle ore 22:00 mentre venerdì, sabato e domenica dalle ore 10:00 alle 23:00.

Potrete aggirarvi tra gli oltre cinquanta stand ospitati nelle caratteristiche casette di legno che offrono tanti prodotti gastronomici tipici del Natale provenienti da tutta Europa e oggetti di artigianato artistico.

In più ci sono in programma tanti eventi, spettacoli musicali dal vivo, attrazioni per bambini e sbandieratori. Babbo Natale sarà presente tutti i fine settimana nella sua casetta per intrattenere i più piccoli con giochi e divertimenti. Il Mercatino di Natale è organizzato da ANVA e Confesercenti, con il Patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Firenze.