Ecco il treno più panoramico d’Italia per i mercatini di Natale

In vista del Natale potreste fare un viaggio alla scoperta di posti incantevoli salendo a bordo del treno più panoramico di tutta Italia.

Se state cercando un’idea per una gita indimenticabile da fare nel periodo di Natale senza spostarvi dai confini italiani c’è questa opzione da valutare. Si tratta di un viaggio da fare in treno in zone molto panoramiche, ma oltre ad ammirare la bellezza della natura ci si può immergere nel fascino dei mercatini di Natale.

Questa è un’idea davvero molto interessante per fare un’esperienza unica insieme ai bambini, e non solo. Vi siete incuriositi? Ecco di seguito tutti i dettagli da conoscere.

Quali mete tocca il treno più panoramico d’Italia alla scoperta dei mercatini di Natale

Questo itinerario l’abbiamo inserito tra i sette viaggi in treno più belli del mondo da fare per trascorrere dei momenti indimenticabili senza allontanarsi dai confini italiani.

Si tratta della Transiberiana d’Italia che si trova in Abruzzo, è una linea ferroviaria che attraversa la Valle Peligna e l’Alto Sangro e che vi permette quindi di scoprire degli scorci naturali davvero molto suggestivi. Il viaggio si può realizzare tutto l’anno, e se in autunno si va per ammirare il foliage, nei mesi di novembre e di dicembre diventa un’occasione imperdibile per scoprire i mercatini di Natale dei borghi di montagna abruzzesi.

L’itinerario è proposto e organizzato dalla Ferrovia dei Parchi, il treno storico viaggia sulla vecchia linea ferroviaria che collega Sulmona con Isernia. Quindi si parte da Sulmona in direzione Roccaraso e Campo di Giove per poi far ritorno a Sulmona. Il treno percorre un tragitto che ha un dislivello che passa dai 328 metri sul mare della stazione di partenza fino ai 1.268 metri di Roccaraso.

Per chi fosse interessato, il treno panoramico dei mercatini di Natale effettua viaggi dal 23 novembre 2024 fino al 6 gennaio 2025. Durante il mese di novembre i viaggi sono organizzati solo nel fine settimana, nelle giornate di sabato e domenica. Invece nel mese di dicembre si può partire anche di venerdì. Inoltre dal 26 dicembre si aggiungono anche i viaggi del giovedì.

Le partenze avvengono alle ore 9 alle ore 10.30 da Sulmona con arrivo a Roccaraso alle 10.50 e alle 11.30 con visita ai mercatini di Natale. Si riparte alle 14.20 e alle 15 per Campo di Giove, con arrivo alle 15.00 e alle 15.40. La partenza per il rientro è prevista alle 18 e alle 18.30 in direzione Sulmona.