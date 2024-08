Il miele di Manuka alleato contro il tumore al seno?

Negli ultimi tempi, il miele di Manuka sta guadagnato attenzione non solo per le sue proprietà antibatteriche e antinfiammatorie, ma anche per il suo potenziale ruolo come coadiuvante naturale nel trattamento del tumore al seno. Questa sostanza, prodotta dalle api che impollinano l’albero di Manuka, originario della Nuova Zelanda e dell’Australia, è stata oggetto di vari studi scientifici che ne hanno esaminato l’efficacia contro alcune forme di cancro, in particolare il cancro al seno ER-positivo, una delle tipologie più comuni e aggressive.

Il tumore al seno ER-positivo

Il cancro al seno ER-positivo rappresenta circa l’80% di tutte le diagnosi di cancro al seno a livello mondiale. Questa forma di tumore è caratterizzata dalla presenza di recettori per gli estrogeni sulle cellule tumorali, il che significa che queste cellule possono utilizzare l’ormone estrogeno per crescere e proliferare. Questa caratteristica rende il cancro al seno ER-positivo particolarmente insidioso, poiché l’interazione con gli estrogeni può accelerare la progressione della malattia.

Le opzioni terapeutiche tradizionali per il trattamento di questa forma di cancro includono la chirurgia, la chemioterapia, la radioterapia e le terapie ormonali, che mirano a bloccare l’azione degli estrogeni sul tumore. Tuttavia, l’interesse verso approcci complementari e alternativi, come l’uso del miele di Manuka, è cresciuto negli ultimi anni, spinto dalla necessità di trovare soluzioni che possano ridurre gli effetti collaterali delle terapie convenzionali e migliorare la qualità della vita dei pazienti.

Miele di Manuka, cos’è e perché potrebbe essere efficace

Il miele di Manuka è noto per il suo alto contenuto di composti bioattivi, tra cui il metilgliossale (MGO), una sostanza chimica responsabile delle sue proprietà antimicrobiche. Questo miele ha anche un’alta concentrazione di antiossidanti, che possono aiutare a combattere lo stress ossidativo nel corpo, un fattore spesso associato allo sviluppo e alla progressione del cancro.

Uno studio recente condotto presso l’Università della California, Los Angeles, ha esplorato il potenziale del miele di Manuka come agente antitumorale. Utilizzando modelli di cellule tumorali del seno e studi su animali, i ricercatori hanno esaminato come questo miele potrebbe influenzare la crescita del cancro al seno, in particolare nelle forme ER-positive. I risultati di questi studi sono stati pubblicati sulla rivista Nutrients e suggeriscono dati promettenti sull’efficacia del miele di Manuka nel ridurre la crescita tumorale.

Riduzione della crescita tumorale, i risultati dello studio

Uno degli aspetti più rilevanti dello studio condotto dai ricercatori di UCLA riguarda la riduzione significativa della crescita dei tumori al seno ER-positivi nei modelli animali. In particolare, è stato osservato che l’uso del miele di Manuka ha portato a una diminuzione dell’84% della crescita del tumore nei topi, senza danneggiare le cellule sane del seno o causare effetti collaterali significativi. Questo è un risultato estremamente importante, poiché molte delle terapie tradizionali per il cancro al seno sono spesso associate a effetti collaterali debilitanti, che possono influire negativamente sulla qualità della vita dei pazienti.

Gli studiosi hanno attribuito questi effetti al contenuto unico di composti bioattivi nel miele di Manuka, che sembrano interferire con i percorsi molecolari coinvolti nella proliferazione delle cellule tumorali. Tra questi percorsi, quelli legati alla proteina chinasi attivata da AMP (AMPK), alla proteina Akt, al bersaglio della rapamicina nei mammiferi (mTOR) e al trasduttore del segnale e attivatore della trascrizione 3 (STAT3) giocano un ruolo cruciale nella crescita e sopravvivenza delle cellule tumorali. L’inibizione di questi percorsi potrebbe essere una delle chiavi attraverso cui il miele di Manuka esercita i suoi effetti antitumorali.

Una delle teorie più affascinanti proposte dai ricercatori è che il miele di Manuka potrebbe agire come un modulatore selettivo del recettore degli estrogeni (SERM). I SERM sono farmaci che possono sia bloccare che attivare i recettori degli estrogeni, a seconda del tessuto su cui agiscono. In teoria, se il miele di Manuka potesse modulare l’attività degli estrogeni, potrebbe aiutare a ridurre la crescita del cancro al seno ER-positivo, che dipende dall’estrogeno per la proliferazione.

Questa ipotesi è supportata dall’osservazione che il miele di Manuka non solo inibisce i percorsi di segnalazione chiave coinvolti nella crescita del tumore, ma potrebbe anche interferire con le cellule staminali tumorali, che sono spesso responsabili della recidiva e della resistenza ai trattamenti convenzionali. Tuttavia, è importante sottolineare che, sebbene i risultati siano promettenti, ulteriori studi clinici sono necessari per confermare queste ipotesi e per determinare la dose ottimale di miele di Manuka da utilizzare in contesti terapeutici.

Il potenziale del miele di Manuka come terapia complementare

Il concetto di utilizzare il miele di Manuka come terapia complementare al trattamento convenzionale del cancro al seno è affascinante, ma non privo di sfide. Uno degli aspetti da considerare è il fatto che il miele, essendo una fonte naturale di zuccheri, potrebbe teoricamente aumentare i livelli di glucosio nel sangue, un effetto che potrebbe non essere desiderabile nei pazienti con cancro. Tuttavia, i benefici antitumorali potenziali del miele di Manuka potrebbero superare questo rischio, soprattutto se utilizzato in quantità moderate e controllate.

Inoltre, l’integrazione del miele di Manuka in una dieta bilanciata potrebbe offrire non solo un potenziale beneficio antitumorale, ma anche un miglioramento generale della salute grazie alle sue proprietà antibatteriche, antinfiammatorie e antiossidanti. Alcuni esperti suggeriscono di incorporare il miele di Manuka in alimenti come tè, fiocchi d’avena, yogurt, o come dolcificante naturale in vari piatti, per godere dei suoi benefici senza esagerare con le quantità.

Nonostante i risultati promettenti, gli esperti concordano sul fatto che è ancora troppo presto per considerare il miele di Manuka come una cura definitiva per il cancro al seno. Bhavana Pathak, ematologa e oncologa presso il MemorialCare Cancer Institute in California, sottolinea l’importanza di condurre studi clinici sugli esseri umani per valutare la sicurezza e l’efficacia del miele di Manuka come trattamento antitumorale. Secondo la dottoressa Pathak, se i test clinici confermeranno i risultati osservati negli studi preclinici, il miele di Manuka potrebbe diventare una preziosa aggiunta alle terapie attualmente disponibili per il cancro al seno ER-positivo.

Oltre a ciò, è fondamentale determinare la dose massima tollerata del miele di Manuka, per assicurarsi che i pazienti possano beneficiare dei suoi effetti terapeutici senza incorrere in effetti collaterali indesiderati. Questo processo richiederà ulteriori ricerche, ma potrebbe aprire la strada a nuove opzioni terapeutiche basate su composti naturali, meno invasivi e con minori effetti collaterali rispetto alle terapie convenzionali.