Il 10 e 11 maggio, nella cornice della Sala degli Archi a Manziana, un paese alle porte di Roma circondato dal verde, si aprirà al pubblico Il Mio Tempio dell’Immaginazione, una mostra collettiva di collage contemporaneo in occasione del World Collage Day 2025.

Nata da un invito lanciato online attraverso l’account Instagram @thecollagetemple, la mostra riunisce oltre 90 opere inviate da più di 70 artisti provenienti da molti paesi del mondo. Ognuno ha risposto a una semplice domanda: com’è fatto il tuo tempio? Non si tratta di architetture religiose o luoghi sacri in senso stretto. I templi che abitano questa mostra sono spazi interiori, rifugi, sogni, intuizioni visive. Alcuni silenziosi e meditativi, altri ironici, simbolici, carnali. Tutti nati dalla materia umile del collage: carta, forbici, colla. Un linguaggio accessibile, democratico, che non richiede tecnica accademica né strumenti costosi ma solo tempo, immaginazione, voglia di esplorare.

Durante l’esposizione sarà possibile anche partecipare in prima persona: una postazione sarà sempre attiva per chi desidera realizzare il proprio “tempio” in collage, con materiali disponibili e nessuna esperienza necessaria. Un invito a ritagliarsi uno spazio creativo e giocoso, dentro una mostra che non si limita a essere guardata, ma che può anche essere vissuta. Da tanti luoghi lontani, un incontro inatteso in un piccolo paese. E forse anche un invito a rallentare e riconnettersi con se stessi, con l’arte, con gli altri.

Dove e quando

Sala degli Archi, Piazza Firenze 7 – Manziana

Sabato 10 maggio, ore 15:00–19:00

Domenica 11 maggio, ore 10:00–19:00

Ingresso libero

L’esposizione è a cura delle artiste e collagiste Elsa Leone e Ariane Valesqua, fondatrici del progetto @thecollagetemple.