Per anni la regola è stata semplice: si ingrassa quando si assumono più calorie di quelle che si consumano. Tuttavia, una nuova ricerca scientifica mette in discussione questa visione lineare, suggerendo che non tutti gli alimenti agiscono allo stesso modo sul nostro organismo.

Secondo uno studio recente condotto su modelli animali, il consumo di alimenti ricchi di carboidrati, come il pane, potrebbe favorire l’aumento di peso non solo per l’apporto calorico, ma anche per il modo in cui questi nutrienti influenzano il metabolismo. In altre parole, non sarebbe solo una questione di “quanto si mangia”, ma anche di “come il corpo reagisce a ciò che si mangia”.

La questione emerge da una ricerca appena pubblicata sulla rivista scientifica Molecular Nutrition and Food Research da un team giapponese dell’Università Metropolitana di Osaka, in collaborazione con il Southwestern Medical Center dell’Università del Texas. E se venisse confermata anche sull’essere umano, cambierebbe in modo significativo il modo in cui si pensa al pane, alla pasta e ai cereali nelle diete dimagranti.

Lo studio

La ricerca è stata condotta su modelli murini, topi maschi e femmine della linea C57BL/6, una delle più utilizzate negli studi metabolici perché la loro fisiologia condivide molti meccanismi di base con quella umana. I ricercatori, coordinati dal professor Shigenobu Matsumura della Facoltà di Scienze della Vita Umana ed Ecologia dell’Università di Osaka, hanno offerto agli animali diverse combinazioni alimentari, osservando nel tempo le variazioni di peso, il consumo calorico, il dispendio energetico e una serie di parametri metabolici misurati nel sangue e nel tessuto epatico.

Le combinazioni alimentari messe a confronto includevano mangime standard da solo, mangime standard abbinato a pane, mangime standard con farina di frumento cotta, mangime standard con farina di riso, una dieta ricca di grassi con mangime standard, e una dieta ricca di grassi abbinata a farina di frumento. Questa varietà di condizioni ha permesso ai ricercatori di isolare l’effetto specifico dei diversi tipi di carboidrati e di confrontarlo con quello dei grassi, producendo un quadro abbastanza articolato.

Il primo dato che è emerso in modo inequivocabile è che i topi mostravano una preferenza netta e spontanea per gli alimenti a base di frumento. Non erano costretti a mangiarli: li sceglievano autonomamente, riducendo il consumo del loro mangime standard a vantaggio dei carboidrati. E questa scelta ha avuto conseguenze sul peso corporeo che non si spiegano semplicemente con un aumento dell’apporto calorico totale.

Il dato che ribalta il calcolo delle calorie

Il risultato centrale dello studio, quello che lo rende degno di attenzione, è che l’aumento di peso nei topi alimentati con prodotti a base di frumento si verificava nonostante un apporto calorico complessivamente paragonabile a quello dei gruppi di controllo. In altre parole, i topi ingrassavano non perché mangiassero di più in termini energetici, ma perché il tipo di alimento che consumavano modificava il modo in cui il loro organismo gestiva l’energia.

I maschi iniziavano a mostrare un aumento di peso già alla quarta settimana dall’introduzione del frumento nella dieta, le femmine alla settima. Non si trattava di variazioni marginali: l’incremento della massa corporea e soprattutto della massa grassa era significativo e progressivo nel tempo.

Il professor Matsumura ha commentato i risultati con una frase che riassume bene l’implicazione principale: l’aumento di peso potrebbe non essere dovuto agli effetti specifici del frumento in sé, ma piuttosto alla forte preferenza per i carboidrati in generale e ai cambiamenti metabolici che questa preferenza innesca. Un’osservazione supportata dal fatto che anche i topi alimentati con farina di riso, un carboidrato diverso dal frumento, hanno mostrato aumenti di peso simili a quelli del gruppo frumento.

Cosa succede al metabolismo con i carboidrati

Scendendo nel dettaglio dei meccanismi identificati, i ricercatori hanno osservato che il consumo di farina di frumento era associato a una riduzione del dispendio energetico a riposo, cioè il corpo bruciava meno energia nelle stesse condizioni di vita rispetto ai topi che non consumavano carboidrati raffinati. In parallelo, si osservava un aumento della lipogenesi epatica, cioè la produzione di nuovi grassi nel fegato a partire dal glucosio in eccesso, e alterazioni nel metabolismo dei lipidi e degli aminoacidi.

L’analisi dei metaboliti nel sangue ha rilevato un incremento degli acidi grassi circolanti e una riduzione degli aminoacidi essenziali, un profilo metabolico che suggerisce due fenomeni contemporanei: da un lato l’organismo stava accumulando più grassi di quanto ne stesse utilizzando, dall’altro stava ottenendo meno dei mattoni proteici necessari per mantenere la massa muscolare e le funzioni tissutali. I livelli di insulina e leptina circolanti risultavano elevati, due ormoni strettamente coinvolti nella regolazione dell’appetito, del metabolismo energetico e dell’accumulo di grasso corporeo.

L’analisi dell’espressione genica nel fegato ha completato il quadro, mostrando un aumento nell’attività dei geni responsabili della sintesi degli acidi grassi e del trasporto dei lipidi. Il fegato, in presenza di un eccesso di carboidrati, aveva modificato il proprio profilo di funzionamento in direzione di una maggiore produzione e accumulo di grassi.

Il ruolo dell’insulina in tutto questo

Per capire perché i carboidrati producono questi effetti metabolici, bisogna passare dall’osservazione sperimentale al meccanismo biochimico sottostante. Quando si consumano carboidrati, specialmente quelli raffinati con un alto indice glicemico come la farina di frumento lavorata, la glicemia sale rapidamente e il pancreas risponde con una secrezione di insulina proporzionale all’entità del picco. L’insulina ha il compito di abbassare la glicemia portando il glucosio nelle cellule, ma ha anche un effetto direttamente lipogenico: stimola la conversione del glucosio in eccesso in trigliceridi nel fegato e favorisce l’accumulo di grasso nel tessuto adiposo.

Nel tempo, una dieta cronicamente ricca di carboidrati raffinati mantiene i livelli di insulina sistematicamente elevati, creando un ambiente ormonale in cui l’organismo è costantemente orientato verso l’accumulo piuttosto che verso il consumo delle riserve energetiche. La leptina, l’ormone della sazietà prodotto dal tessuto adiposo, può sviluppare progressivamente una resistenza recettoriale in questo contesto, riducendo la sua capacità di segnalare al cervello che si è sazi e contribuendo a un ciclo di fame difficile da interrompere.

Questo non è un meccanismo nuovo nella letteratura scientifica, ma lo studio giapponese aggiunge un elemento importante: questi cambiamenti metabolici si verificano anche a parità di calorie totali introdotte, il che sfida direttamente il modello semplicistico che riduce il problema del sovrappeso a un mero conteggio calorico.

Il confronto tra frumento e grassi: un risultato che sorprende

Tra i dati dello studio, uno in particolare merita attenzione perché va contro l’intuizione comune. I topi che seguivano una dieta ad alto contenuto di grassi abbinata a farina di frumento hanno mostrato un aumento di peso inferiore rispetto ai topi che seguivano una dieta ad alto contenuto di grassi abbinata al mangime standard, senza carboidrati aggiuntivi.

Questo risultato è apparentemente controintuitivo: si potrebbe aspettarsi che aggiungere carboidrati a una dieta già ricca di grassi peggiorasse ulteriormente le cose. Invece il contrario. Una possibile spiegazione è che la farina di frumento, in presenza di un alto apporto di grassi, abbia competito con questi ultimi per le stesse vie metaboliche, riducendo l’efficienza dell’assorbimento di entrambi. Ma i ricercatori sottolineano che servono studi più specifici per chiarire questo aspetto, che per ora rimane un’osservazione empirica senza una spiegazione meccanicistica definitiva.

Cosa significa tutto questo per le persone

La domanda che inevitabilmente si pone chiunque legga questi risultati è se e quanto si possano applicare all’essere umano. La risposta onesta è: non ancora in modo definitivo, e i ricercatori stessi lo sottolineano con chiarezza. Uno studio su modelli murini, per quanto ben condotto e metodologicamente solido, non può essere direttamente traslato alle persone senza una conferma clinica specifica.

I meccanismi metabolici di base, dalla lipogenesi epatica alla regolazione insulinica, dalla preferenza per i carboidrati all’espressione dei geni nel fegato, sono biologicamente conservati tra i roditori e i mammiferi incluso l’uomo, il che rende i risultati tutt’altro che irrilevanti. Ma le differenze fisiologiche, ambientali e comportamentali tra un topo di laboratorio e un adulto che vive in una società moderna sono abbastanza numerose da imporre cautela nell’interpretazione.

Quello che si può dire è che questi risultati si inseriscono in un quadro di evidenze già esistente che suggerisce come la qualità e il tipo di carboidrati contino almeno quanto la loro quantità calorica nel determinare gli effetti sul peso e sul metabolismo. Non è la prima ricerca a suggerire che la risposta glicemica e insulinica ai carboidrati raffinati giochi un ruolo metabolico che va oltre il semplice conteggio delle calorie, e probabilmente non sarà l’ultima.

Il pane è da evitare completamente?

Sarebbe sbagliato, oltre che scientificamente non giustificato, concludere da questo studio che il pane sia un alimento da eliminare dalla dieta. Non è questo il messaggio che emerge dalla ricerca, e presentarlo come tale sarebbe una semplificazione che non fa un buon servizio a chi legge.

Quello che lo studio suggerisce è che i carboidrati raffinati, consumati in quantità elevate e senza i cofattori che ne modererebbero l’impatto metabolico come le fibre, le proteine e i grassi buoni, attivano meccanismi biologici che favoriscono l’accumulo di grasso e la riduzione del dispendio energetico indipendentemente dall’apporto calorico totale. Non è il pane in sé il problema: è il tipo di pane, la quantità, la frequenza e il contesto in cui viene consumato.

Un pane integrale a lievitazione naturale, ricco di fibre, consumato in porzioni moderate come parte di un pasto bilanciato che include proteine, grassi buoni e verdure, ha un profilo metabolico molto diverso rispetto a un pane bianco industriale mangiato da solo o in quantità eccessive. La ricerca sul microbioma, sull’indice glicemico e sulle fibre alimentari ha già chiarito molto di questa differenza, e lo studio giapponese aggiunge un nuovo livello di comprensione dei meccanismi che stanno alla base di quello che molti medici e nutrizionisti raccomandano già nella pratica clinica.