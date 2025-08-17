La decima stagione de Il Paradiso delle Signore è pronta a tornare sugli schermi di Rai 1 dall’8 settembre 2025.

A otto anni dal debutto in formato daily pomeridiano, la soap opera prodotta da Aurora TV sotto la guida di Giannandrea Pecorelli conferma il proprio ruolo di protagonista assoluta nel panorama televisivo italiano, con una media di due milioni di spettatori a puntata e il 20% di share nella passata stagione.

La novità più rilevante di questa stagione è senza dubbio l’ingresso di Simone Montedoro, noto al grande pubblico per il suo iconico ruolo del Capitano Tommasi in Don Matteo. L’attore romano, classe 1973, interpreterà Fulvio Rinaldi, un uomo gentile e riservato che ha lasciato Roma per trasferirsi a Milano seguendo l’amore. Ex imprenditore nel settore dei bottoni, la sua vita è stata stravolta dalla morte della moglie e dal fallimento della sua azienda. Ora Fulvio si reinventa come magazziniere nel grande magazzino Paradiso, impegnandosi a garantire un futuro stabile per sua figlia, anche a costo di rinunce personali.

In un’intervista Montedoro ha anticipato che il suo personaggio sarà al centro di una nuova storia d’amore, con una delle protagoniste che perderà la testa per lui. I rumor indicano un possibile coinvolgimento sentimentale con Adelaide di Sant’Erasmo, interpretata da Vanessa Gravina, già pilastro della soap.

Nuove leve e dinamiche di trama

Il cast si arricchisce di ulteriori volti freschi destinati a rivoluzionare le dinamiche del Paradiso e della Milano degli anni Sessanta. Tra le new entry:

Iuliana Calcatinci nel ruolo di Caterina Rinaldi , figlia di Fulvio, una giovane donna in transizione tra adolescenza e maturità che frequenta una scuola di moda e nasconde una relazione segreta. La ragazza si troverà a dover mettere da parte i propri sogni per aiutare economicamente il padre.

nel ruolo di , figlia di Fulvio, una giovane donna in transizione tra adolescenza e maturità che frequenta una scuola di moda e nasconde una relazione segreta. La ragazza si troverà a dover mettere da parte i propri sogni per aiutare economicamente il padre. Elia Marangon interpreta Ettore Marchesi , un affascinante giovane legato al mondo della moda milanese, che promette di portare nuove energie creative nella Galleria Milano Moda.

interpreta , un affascinante giovane legato al mondo della moda milanese, che promette di portare nuove energie creative nella Galleria Milano Moda. Valentina Ghelfi sarà Greta Marchesi , sorella di Ettore, il cui segreto potrebbe sconvolgere gli equilibri non solo del grande magazzino Paradiso, ma anche della concorrente GMM.

sarà , sorella di Ettore, il cui segreto potrebbe sconvolgere gli equilibri non solo del grande magazzino Paradiso, ma anche della concorrente GMM. Mirko Lorusso veste i panni di Johnny Pastore, un giovane rappresentante della beat generation, cugino di Delia, con il sogno di girare il mondo con la chitarra, incarnando lo spirito rivoluzionario che anticipa il 1968.

La nuova stagione segna anche alcuni addii importanti. Tra i personaggi che non torneranno figurano Rosa Camilli (Nicoletta Di Bisceglie) e Giulia Furlan (Marta Mazzi). Confermato invece l’addio definitivo di Clara Boscolo, interpretata da Elvira Camarrone, il cui personaggio ha scelto di abbandonare il magazzino per dedicarsi alla passione per il ciclismo.

La soap ha dovuto inoltre fare i conti con la triste perdita di due attori storici: Pietro Genuardi (Armando Ferraris), scomparso il 14 marzo 2025 a soli 62 anni, e Valentina Tomada (Palma Rizzo). Il ruolo di magazziniere, centrale nella narrazione, sarà ora affidato a Fulvio Rinaldi, che in qualche modo raccoglierà il testimone lasciato da Armando Ferraris.

Tra i protagonisti confermati troviamo i veterani Vanessa Gravina (Adelaide di Sant’Erasmo), Pietro Masotti (Marcello Barbieri), Roberto Farnesi (Umberto Guarnieri), Gloria Radulescu (Marta Guarnieri), Massimo Cagnina (Ciro Puglisi), Gabriele Anagni (Alfredo Perico), Arianna Amadei (Odile di Sant’Erasmo) e Danilo D’Agostino (Matteo Portelli). Da segnalare il passaggio nel cast fisso di Vito Amato, finora ospite nei panni di Mimmo Burgio.

Anticipazioni sulla trama della decima stagione

Il racconto riparte da una Milano del 1966 in fermento, dove si riaccende la sfida tra Il Paradiso, guidato dalla triade Marcello Barbieri, Roberto Landi e Marta Guarnieri, e la concorrente GMM, diretta da Odile di Sant’Erasmo. Sullo sfondo di un grande magazzino in pieno boom economico, si intrecciano tensioni professionali e passioni personali.

Sul fronte sentimentale, l’amore tra Adelaide di Sant’Erasmo e Marcello Barbieri sembra destinato a fiorire, ma dovrà fare i conti con l’ostilità di Umberto Guarnieri, ancora profondamente innamorato di Adelaide e pronto a tutto per ostacolare la loro relazione. Vanessa Gravina anticipa un possibile matrimonio per la contessa, un segreto che sarà uno degli spoiler principali della stagione.

Sul piano lavorativo, Fulvio Rinaldi cercherà di ricostruire la propria vita dopo il fallimento, nascondendo alla figlia Caterina il suo nuovo impiego. Anche Caterina, a sua volta, custodisce un segreto legato a un fidanzato misterioso, destinato a sconvolgere le vite di più personaggi.