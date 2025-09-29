Il segreto di bellezza dei professionisti è il trucco dei 20 minuti: così si ha un risultato perfetto e leggero sempre sprechi di tempo.

C’è un oggetto a cui tutte fanno fatica a rinunciare e in cui sono contenuti tutti gli oggetti necessari per essere sempre belle e perfette. E’ facile trovarlo in borsa, in bagno e in camera da letto stracolmo di tutto ciò che è necessario per la cura della propria persona. In tanti casi, si tratta di un oggetto a cui si presta poca attenzione: raramente, infatti, viene fatto ordine e il risultato è che spesso si perde tempo nella ricerca di ciò che occorre arrivando, di conseguenza, in ritardo ai vari appuntamenti.

In realtà, con il trucco dei 20 minuti da applicare periodicamente, troverete sempre tutto e, vedendovi con una pelle straordinaria, in tanti si chiederanno quale sia il segreto della vostra bellezza.

Il segreto di bellezza racchiuso in un beauty case: il trucco dei 20 minuti

Il beauty case è un oggetto a cui è difficile rinunciare. Al suo interno, solitamente, soprattutto quando si è soliti portarlo in borsa ogni volta che si esce, ci sono spazzolino e dentifricio, deodorante o profumo, spazzola, forbicine, salviettine struccanti, tutti i prodotti e gli accessori necessari per il make up.

Il beauty case, esattamente come l’armadio, rispecchia la personalità di ciascuno e, a lungo andare, se non si dedica il tempo necessario a sistemarlo, finisce con il trasformarsi in un vero e proprio caos finendo, così, di non trovare più ciò che occorre perché, spesso, contiene anche ciò che non dovrebbe contenere. Con la regola dei 20 minuti, tuttavia, si può avere un beauty case in perfetto ordine.

La regola prevede che durante i primi 5 minuti, bisogna tirare fuori dal beauty case tutto ciò che c’è dentro. Sistema tutto su un tavola, osserva bene tutti gli oggetti e respira. Nei successivi dieci minuti seleziona ciò che ti serve davvero e butta via tutto il superfluo. Se hai un rossetto che ha più di due anni di vita buttalo via così come se hai un mascara aperto da più di sei mesi.

Dall’undicesimo al quindicesimo minuto, seleziona i prodotti che usi quotidianamente e che consideri i tuoi alleati di bellezza. All’interno del beauty devi avere tutti gli oggetti a cui non rinunceresti mai esattamente come fanno le modelle che hanno sempre 7 prodotti irrinunciabili.

Negli ultimi cinque minuti, la regola dei 20 minuti prevede la pulizia del beauty case: se non puoi lavarlo, pulisci tutto con delle salviette struccanti. Poi lava i pennelli e tutti gli accessori e con un panno umido pulisci anche i vari prodotti di make up.

In questo modo, il beauty case tornerà ad essere il regno perfetto della tua bellezza.