Il sentiero più bello del mondo si trova in Italia: ecco dove

Si trova in Italia il sentiero più bello del mondo e se volete scoprire dove si trova non dovete fare altro che proseguire nella lettura.

Se amate viaggiare e andare alla scoperta delle bellezze naturali sparse in tutta Italia, da Nord a Sud, Isole comprese, non potete perdervi il sentiero più bello del mondo, secondo molti escursionisti.

Organizzate quanto prima anche voi un viaggio in questa regione Italiana per poter effettuare una bella passeggiata immersi nella natura rigogliosa. Potrete ammirare dei panorami da sogno.

Il sentiero più bello del mondo si trova in Italia, per la precisione in Liguria

C’è chi dice sia il più bel sentiero della Liguria, chi di tutta Italia e addirittura del mondo intero. Per decretare questo primato, allora, non dovete fare altro che andare a vedere di persona con i vostri occhi la bellezza di questo luogo

Si tratta di un percorso che lungo poco meno di 14 km ed è noto a tutti come il Sentiero dell’Infinito. In pratica è la via che va da Riomaggiore a Portovenere, una passeggiata immersa nella meravigliosa natura delle Cinque Terre. Uno sguardo a picco sul mare che vi riempirà gli occhi di magnificenza.

Vi sveliamo anche una piccola curiosità a proposito del nome. Sapete perché questo sentiero si chiama proprio così? Il suo appellativo se l’è guadagnato perché, camminando immersi nella natura e circondati da panorami stupefacenti, chi si trova in quei luoghi ha la sensazione di essere sospeso nel tempo, in un posto che non ha passato e non ha nemmeno un futuro, un luogo dove si percepisce cosa vuol dire infinito.

Diciamo subito che andando da Riomaggiore a Portovenere o percorrendo la strada nel senso inverso, potrete incontrare diversi borghi da scoprire e in cui potersi riposare e rifocillare. Come ad esempio Campiglia e Monesteroli.

Campiglia è nel Parco Nazionale delle Cinque Terre, è la frazione posta più in alto del comune della Spezia, situata a circa 400 metri sul livello del mare, sul crinale collinare che racchiude a occidente il golfo spezzino. Qui il panorama si spinge oltre la zona orientale del golfo, fino alle Alpi Apuane. Da non perdere la chiesa di Santa Caterina, patrona del paese, risalente a 1326, che si trova nella piazza principale.

Monesteroli è un piccolo borgo rurale anch’esso facente parte del Parco Nazionale delle Cinque Terre, Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO. Si raggiunge attraverso una scalinata di oltre 1.200 gradini che scendono dalla collina sovrastante, passando tra boschi e vigneti per poi aprirsi in una discesa mozzafiato. Infine scoprite anche dove si trova la strada più bella del mondo, ce l’abbiamo in Italia!