Con questa buona alimentazione si può aiutare a prevenire certe patologie, che potrebbero essere causa di gravi rischi per la salute.

La nostra alimentazione e più precisamente, i nutrienti che diamo al nostro corpo, sono fondamentali per il nostro benessere fisico e mentale. Spesso non ci pensiamo, ma mangiare non è solo sinonimo di piacere a tavola, ma anche e soprattutto, di salute.

Gli alimenti che ingeriamo devono aiutarci a star bene, e sta a noi, scegliere quelli che possono apportare maggiori benefici al nostro organismo.

Seguire i consigli dei nutrizionisti è sempre la miglior soluzione, per poi imparare a gestirsi da sé. Quando si segue un regime alimentare corretto, abbinato, eventualmente, anche a esercizio fisico regolare, ci si sente più ricchi di energia, pieni di vita e si aiutano a prevenire anche determinate patologie.

Tra queste, infarti e tumori, che sono fattori di rischio molto pericolosi per la salute. Ma qual è il regime alimentare che gli studiosi consigliano di più, per prevenire queste patologie? Scopriamolo insieme.

La dieta che aiuta a contrastare infarti e tumori: qual è secondo gli esperti

Qualche settimana fa, a questo proposito, si è tenuto un evento, il Festival dei 5 Colori, al Maschio Angioino di Napoli. Qui si è parlato dell’importanza di educare giovani e adulti, a stili di vita corretti, dal punto di vista alimentare.

In particolare, come riporta Io Donna, il presidente dell’Iss, Rocco Bellantone, ha sottolineato che la tutela della salute sia legata alla sostenibilità e alla conoscenza dei corretti stili di vita. La prevenzione comincia proprio dall’alimentazione ed essa, abbinata all’attività fisica, forma un binomio perfetto.

Giorgio Calabrese, presidente del Comitato Nazionale Sicurezza Alimentare del Ministero della Salute e docente di Dietetica e nutrizione umana, ha inoltre spiegato che «il regime alimentare più salutare, per eccellenza, è la dieta mediterranea».

Il motivo è che essa ci porta a mangiare «tutti gli alimenti che abbiamo a disposizione, stando però attenti a come li introduciamo nel nostro regime quotidiano». Giulio Corrivetti, vicepresidente della Società Italiana di Psichiatria, ha aggiunto che la prevenzione non riguarda solo malattie fisiche, ma anche salute mentale.

Se si percorre uno stile di vita sano, e quindi ci si allena regolarmente e ci si nutre in modo corretto, si agevola la prevenzione di disturbi a livello mentale. L’alimentazione, dunque, ha un ruolo centrale nella nostra vita, ed è prioritario pensare a essa anche come mezzo per prevenire pericolose patologie.