Con questa super offerta Carrefour il tuo sarà un viaggio confortevole, e senza pensieri: i dettagli della promozione.

L’estate è il periodo più bello dell’anno e la voglia di viaggiare è alle stelle. Visitare luoghi meravigliosi, trascorrere serate divertenti in compagnia del partner o dei propri amici. Sono giornate che difficilmente si dimenticheranno, e l’emozione di viverle, è a dir poco unica.

Quando si viaggia per più giorni, c’è tutta una preparazione dietro, che può richiedere anche qualche giorno per mettere tutto in ordine. È necessario fare gli ultimi acquisti prima della partenza, in modo che una volta giunti a destinazione, non si debba spendere denaro inutilmente.

Qualunque mezzo si prenda, quello che è importante è portare con sé questo prezioso oggetto, che non è proprio possibile dimenticare.

Da Carrefour trovi l’offerta che renderà più semplice il tuo viaggio: di cosa si tratta

Il prezioso oggetto in questione è, ovviamente, la valigia. Guai a dimenticarla, sarebbe un problema enorme.

Da Carrefour trovi delle valigie American Tourister molto confortevoli, per affrontare il tuo viaggio, senza dimenticare nulla. Si tratta di un set di valige rigide (tre, nel dettaglio) color verde giada, con blocco a combinazione e serratura, in modo che nessuno possa aprirla.

Ci sono una valigia piccola, media e grande, in modo che se doveste affrontare un lungo viaggio, avrete spazio a sufficienza per tutto ciò che vi occorre portare, di varie dimensioni.

Se il viaggio durerà solo due o tre giorni, vi occorrerà la valigia piccola. Potete portare con voi un paio di pantaloni, tre o quattro magliette o camicie, una giacca non pesante, intimo per tre giorni, scarpe leggere, prodotti igienici, documenti, caricabatterie ecc.

Se invece il viaggio sarà più lungo, fino a una settimana, la valigia media è in grado di contenere tre o quattro pantaloni o in alternative delle gonne, sette magliette o camicie, una giacca, un paio di felpe, due paia di scarpe, prodotti igienici ecc.

Nella valigia grande, che si porta per viaggi di lunga durata, si potranno mettere un numero maggiore di capi, anche degli abiti più eleganti per eventuali incontri di gala/business, un numero più elevato di paia di scarpe, accappatoio, fon, e molto altro ancora. Ci sarà anche più spazio se volete riportare dei pensierini per i vostri cari.

Ovviamente, in tutte e tre le valigie potete mettere documenti ecc., indispensabili per viaggiare. E il costo? Da Carrefour tre valigie di questa portata costano solo 161,82 euro. Meglio approfittare al più presto.