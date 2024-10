Il virus Marburg, uno dei virus più letali, è arrivato in Europa: due casi ad Amburgo, fonte Ruanda

Il virus Marburg, uno dei virus più letali mai scoperti sembra essere arrivato in Europa. Due casi sospetti sono stati rilevati ad Amburgo, in Germania.

Uno studente di medicina appena tornato dall’Africa e la sua ragazza hanno scatenato un’emergenza alla stazione ferroviaria principale di Amburgo perché sospettati di aver contratto il letale virus Marburg .

Il virus, sintetizza dai giornali tedeschi Martin Bagot del Mirror, può causare emorragie massicce anche da occhi, naso e bocca e gli ultimi dati sui casi confermati in Ruanda suggeriscono che è probabile che uccida almeno la metà delle persone infettate.

I primi sintomi del virus sul treno da Francoforte

Le squadre di emergenza con equipaggiamento protettivo completo sono salite su un treno da Francoforte per isolare la coppia dopo che uno di loro ha iniziato a vomitare e ha dato l’allarme.

Politico ha riferito che la polizia ha chiuso due binari alla stazione per diverse ore dopo che tutti i passeggeri sono stati evacuati.

Il tabloid Bild ha riferito che lo studente era arrivato in aereo direttamente dal Ruanda, dove era stato in contatto con un paziente che in seguito è stato diagnosticato come infetto da Marburg.

Il Ruanda, un paese senza sbocco sul mare nell’Africa orientale, sta attualmente vivendo un’epidemia del virus mortale. Secondo il ministero della Salute del paese, otto persone sono morte a causa del virus da domenica scorsa, mentre sono stati confermati 26 casi.

Uno studente di medicina

Il corpo dei vigili del fuoco di Amburgo ha detto al quotidiano Die Welt che uno dei casi sospetti era uno studente di medicina di 26 anni, aggiungendo che dopo aver vomitato “ha chiamato i vigili del fuoco perché sospettava che qualcosa non andasse”.

Il virus di Marburg è molto meno contagioso del Covid-19, perché si diffonde tramite un contatto più ravvicinato, spesso con fluidi corporei quando si svolgono attività come cambiare le lenzuola, ma è molto più mortale se lo si prende.

Altri sintomi possono includere convulsioni, vomito sanguinolento, diarrea e un’eruzione cutanea sul busto. Ha un tasso di mortalità fino all’88%, secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, ma si pensa che potrebbe essere intorno al 50% nelle nazioni sviluppate dove c’è un migliore accesso all’assistenza sanitaria.

Lo studente tedesco e la sua ragazza sono stati portati all’ospedale universitario di Eppendorf, specializzato in malattie tropicali e i loro bagagli sono stati sequestrati.

Per coloro che sono infetti è disponibile solo un trattamento di supporto, come mantenere i pazienti idratati, nella speranza di dare al sistema immunitario la migliore possibilità di combatterlo.

Nei casi gravi può anche causare ittero, infiammazione del pancreas, grave perdita di peso, delirio, shock e insufficienza multiorgano.

L’OMS valuta il rischio di questa epidemia come “molto alto” in Ruanda, “alto” a livello regionale e “basso” a livello globale, il che significa che è improbabile che diventi una pandemia globale.

Questo perché non è contagioso come il Covid-19, che potrebbe diffondersi tramite minuscole particelle respiratorie che potrebbero essere inalate o entrare in contatto con occhi, naso o bocca.

Il virus Marburg è più simile all’Ebola e si diffonde attraverso il contatto diretto con i fluidi corporei delle persone infette, solitamente superfici e materiali come la biancheria da letto.

I parenti e gli assistenti delle persone infette sono principalmente a rischio. Non ci sono casi noti di virus Marburg che raggiungono il Regno Unito. Ha raggiunto gli Stati Uniti solo una volta prima nel 2008, quando è stato diagnosticato in una donna che era tornata da un safari di due settimane in Uganda. È stata ricoverata in ospedale ma in seguito si è completamente ripresa.