In molti dimenticano di pulire questa parte della lavastoviglie: attenzione, è un covo di batteri

In molti lo trascurano, ma per pulire davvero la lavastoviglie c’è da pulire anche questa parte: è piena di batteri.

La lavastoviglie è uno di quegli elettrodomestici che l’innovazione ha portato nelle nostre case. Una grandissima comodità, che permette di ottenere stoviglie di ogni genere perfettamente pulite ed igienizzate senza il minimo sforzo. Così utile, che oggi rinunciarci sembra davvero impossibile.

Ovviamente, affinché svolga il suo dovere sempre nei migliori dei modi è fondamentale che la lavastoviglie sia sempre perfettamente pulita in ogni sua parte. Soltanto in questo modo, infatti, non solo si garantirà una corretta funzione, ma si andrà anche a risparmiare in bolletta minimizzando i costi.

I modelli di lavastoviglie più recenti sono dotati anche di programmi autopulenti, mentre per quelle più ‘datate’ c’è bisogno di operare manualmente e soprattutto periodicamente. Un compito necessario, che garantirà vita lunga all’apparecchio e ne preserverà funzioni e integrità strutturale.

Per una lavastoviglie (davvero) igienizzata è questa la parte che si deve assolutamente pulire: non tutti lo fanno

Pulire la lavastoviglie, esattamente come capita con tutti gli altri elettrodomestici che abbiamo in casa, non è particolarmente complicato; tuttavia, è necessario arrivare anche nei punti più impensabili per riuscire ad eliminare fino in fondo germi e batteri.

Ed è proprio all’interno della lavastoviglie che si nasconde una parte che spesso viene trascurata e che rappresenta un vero ricettacolo di sporco. Stiamo parlando proprio del filtro, che in genere si trova sul fondo del macchinario e che non tutti puliscono frequentemente.

Il filtro della lavastoviglie ha un compito ben specifico, cioè proteggere pompa e tubature da possibili ostruzioni dovute a un accumulo di sporco, ma anche evitare che questi possano essere messi nuovamente in circolo e finire sulle stoviglie. Quindi, viene facile capire, quanto sia fondamentale pulirlo periodicamente. Per farlo, basterà seguire questi semplici passaggi:

Assicurarsi che la lavastoviglie sia spenta Rimuovere la parte inferiore che protegge il filtro Svitare il filtro Sciacquarlo sotto il getto di acqua corrente tiepida per rimuovere lo sporco superficiale Immergerlo poi in una soluzione con detersivo per piatti e bicarbonato e lasciarlo in ammollo per 15 minuti Risciacquare il tutto Montare il filtro Sistemare il pannello inferiore, ed ecco che adesso anche la lavastoviglie sarà come nuova.

Per un risultato maggiore, eseguire un ciclo di lavaggio a vuoto, inserendo dell’aceto e del succo di limone. In questo modo ogni parte sarà completamente pulita ed igienizzata.