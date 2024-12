C’è un angolo nascosto dell’Alta Sabina che a Natale si trasforma in un luogo magico, capace di riportare chiunque lo visiti in un’epoca lontana, fatta di spiritualità e tradizione. Questo borgo, inserito anche tra i borghi più belli d’Italia, è noto non solo per il suo fascino storico e paesaggistico, ma soprattutto perché è qui che la tradizione del presepe ha avuto origine grazie a San Francesco d’Assisi.

Stiamo parlando di Greccio, situato in provincia di Rieti. Greccio è un borgo che ogni anno, durante le festività natalizie, diventa il centro di una rievocazione unica, attirando visitatori da tutto il mondo. Il suo legame con la storia del presepe non è soltanto un evento locale, ma una vera e propria tradizione, trasformando il borgo in una tappa imperdibile per chi desidera vivere l’essenza più autentica del Natale.

Greccio, il borgo del Natale

Greccio è molto più di un borgo medievale: è un luogo in cui il Natale si vive in modo diverso, con un’atmosfera che trasporta i visitatori in una dimensione intima e spirituale. Il suo centro storico, con le case in pietra e i vicoli stretti, sembra uscito da una cartolina d’altri tempi. Tuttavia, è soprattutto la sua posizione panoramica e il paesaggio circostante a rendere questo borgo così suggestivo, quasi sospeso tra cielo e terra.

Durante le festività, Greccio si anima di luci e decorazioni, ma è la rappresentazione del presepe vivente a fare la differenza. Questa tradizione, che affonda le sue radici nel lontano 1223, è oggi un evento straordinario, capace di evocare un passato ricco di spiritualità e tradizioni.

La nascita del presepe

La storia del presepe di Greccio risale a quasi 800 anni fa, quando San Francesco d’Assisi, durante uno dei suoi viaggi, giunse in questo piccolo borgo della Sabina. Affascinato dalla bellezza e dalla quiete del luogo, il santo trovò in Greccio un ambiente che gli ricordava Betlemme. Questo paesaggio naturale e la semplicità del borgo lo ispirarono a creare la prima rappresentazione vivente della Natività.

Era il 1223 quando, con il consenso del Papa, San Francesco organizzò la prima rievocazione del Natale nella grotta di Greccio. Chiese ai locali di costruire una mangiatoia e portare un bue e un asinello per ricreare l’atmosfera della nascita di Gesù. Durante la celebrazione della messa, secondo la tradizione, avvenne un miracolo: apparve un bambino che San Francesco prese in braccio, commuovendo tutti i presenti.

Questo evento, oltre a segnare l’inizio della tradizione del presepe vivente, trasformò Greccio in un luogo iconico per la spiritualità cristiana.

Il presepe vivente di Greccio

Oggi, il presepe vivente di Greccio è una delle rievocazioni storiche più famose al mondo, attirando ogni anno migliaia di visitatori. Non si tratta di una semplice rappresentazione, ma di un vero e proprio spettacolo teatrale, composto da sei quadri viventi che raccontano la vita di San Francesco e il suo legame con la Natività.

Gli attori che partecipano alla rievocazione non sono dilettanti, ma artisti di grande esperienza, molti dei quali provenienti dal Teatro dell’Opera di Roma. I loro costumi, realizzati a mano con cura e attenzione ai dettagli, contribuiscono a rendere l’atmosfera ancora più autentica e coinvolgente. Ogni scena è accompagnata da musiche e testi che ripercorrono la predicazione del santo e il significato profondo della sua scelta di ricreare la nascita di Gesù in modo semplice e diretto.

La rievocazione del presepe vivente non si limita al giorno di Natale, ma si ripete durante tutto il periodo delle festività, offrendo ai visitatori la possibilità di immergersi in questa esperienza unica. Ogni rappresentazione è un viaggio emozionale che unisce fede, storia e tradizione, lasciando un ricordo indelebile nei cuori di chi vi assiste.

Durante il periodo natalizio Greccio si arricchisce di eventi e iniziative pensate per coinvolgere grandi e piccoli. Tra mercatini di Natale, mostre di artigianato locale e concerti, ogni angolo del borgo si anima, offrendo ai visitatori un’esperienza completa.

Il Museo Internazionale del Presepe, situato proprio a Greccio, è un’altra tappa obbligata. Qui è possibile ammirare una vasta collezione di presepi provenienti da tutto il mondo, ognuno con le sue peculiarità e la sua interpretazione della Natività.

Passeggiare per le strade di Greccio significa anche immergersi nella bellezza della Sabina, una terra ricca di storia, cultura e sapori autentici. La cucina locale, con i suoi piatti tradizionali, rappresenta un motivo in più per visitare questo borgo durante il periodo natalizio.