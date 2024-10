Infiammazione, questo tipo di frutta secca la riduce

Le noci del Brasile, conosciute per il loro elevato contenuto di selenio, sembrano essere in grado di ridurre l’infiammazione e migliorare la salute intestinale. Il selenio, un minerale essenziale, è fondamentale per molte funzioni corporee, tra cui la difesa antiossidante, il metabolismo degli ormoni tiroidei e la regolazione del sistema immunitario. Studi clinici hanno dimostrato che consumare noci del Brasile con moderazione può portare a significativi miglioramenti nella salute, specialmente in individui in sovrappeso o obesi.

L’importanza del selenio per la salute

Il selenio è un nutriente vitale che il nostro corpo non può produrre autonomamente, e pertanto deve essere assunto attraverso la dieta. Le noci del Brasile sono tra le fonti più ricche di questo minerale, con una singola noce che può fornire quasi il doppio della dose giornaliera raccomandata. Il selenio agisce come un potente antiossidante, proteggendo le cellule dai danni causati dallo stress ossidativo e riducendo l’infiammazione nel corpo. Questo processo è fondamentale per mantenere l’integrità della barriera intestinale, prevenendo così problemi come l’intestino permeabile, una condizione legata all’aumento dell’infiammazione e alla presenza di obesità.

Lo studio

Uno studio condotto dal Dipartimento di Nutrizione e Salute dell’Universidade Federal de Viçosa, in Brasile, ha approfondito l’impatto del consumo di noci del Brasile sulla salute intestinale e l’infiammazione. La ricerca si è concentrata su un gruppo di donne in sovrappeso o obese che seguivano una dieta ipocalorica. I partecipanti sono stati suddivisi in due gruppi: uno che consumava 8 grammi di noci del Brasile al giorno e un altro che seguiva una dieta senza noci. Entrambi i gruppi avevano una restrizione calorica di circa 500 calorie al giorno rispetto al loro fabbisogno energetico.

I risultati hanno mostrato che il gruppo che consumava noci brasiliane ha sperimentato una significativa riduzione dei marcatori infiammatori, tra cui proteina C-reattiva, IL1-β e IL-8, indicativi di una riduzione dell’infiammazione sistemica. Inoltre, è stato osservato un miglioramento nella permeabilità intestinale, con una diminuzione della fuoriuscita di sostanze tossiche e batteri nel flusso sanguigno. Questi cambiamenti sono stati attribuiti principalmente all’aumento dei livelli di selenio nel sangue, dimostrando l’efficacia delle noci del Brasile nel modulare l’infiammazione.

Obesità, infiammazione e permeabilità intestinale

L’obesità è spesso accompagnata da uno stato di infiammazione cronica di basso grado, che può compromettere la salute intestinale. Le cellule che rivestono l’intestino sono unite da giunzioni strette, che regolano il passaggio di sostanze dal lume intestinale al flusso sanguigno. In condizioni di infiammazione, queste giunzioni possono allentarsi, permettendo il passaggio di antigeni, tossine e batteri nel circolo sanguigno, aggravando ulteriormente lo stato infiammatorio. Questa condizione è conosciuta come sindrome dell’intestino permeabile, e può creare un ciclo vizioso in cui l’aumento di peso e l’infiammazione si alimentano a vicenda.

L’inclusione delle noci del Brasile nella dieta di queste donne ha permesso di ridurre l’infiammazione e migliorare la salute intestinale, interrompendo in parte questo ciclo. Il selenio, presente in alta concentrazione in queste noci, sembra svolgere un ruolo chiave in questo processo, potenziando la capacità del corpo di difendersi dai danni ossidativi e infiammatori.

Effetti dei grassi polinsaturi e delle fibre

Oltre al selenio, le noci brasiliane contengono anche grassi polinsaturi e fibre, che contribuiscono a migliorare la salute generale. I grassi polinsaturi sono noti per i loro effetti benefici sulla salute cardiovascolare, mentre le fibre alimentari sono essenziali per il corretto funzionamento dell’intestino. In questo studio, il gruppo che consumava noci del Brasile ha registrato un aumento nell’apporto di grassi polinsaturi e fibre rispetto al gruppo di controllo, suggerendo che questi nutrienti potrebbero lavorare in sinergia con il selenio per migliorare i risultati sulla salute.

Tuttavia, è importante notare che attribuire esclusivamente al selenio tutti i benefici osservati potrebbe essere fuorviante. Come evidenziato da diversi esperti, ulteriori studi sono necessari per separare gli effetti del selenio da quelli dei grassi polinsaturi e delle fibre. Questo permetterebbe di comprendere meglio il ruolo specifico di ciascun nutriente nel modulare l’infiammazione e la permeabilità intestinale.

Quante noci brasiliane dovresti mangiare ogni giorno?

Sebbene le noci del Brasile offrano numerosi benefici, è essenziale consumarle con moderazione. Il selenio, se assunto in quantità eccessive, può diventare tossico. Una singola noce del Brasile contiene circa 96 microgrammi di selenio, una quantità che supera di gran lunga l’assunzione giornaliera raccomandata di 55 microgrammi per la maggior parte degli adulti. Il limite massimo sicuro per l’assunzione di selenio è fissato a 400 microgrammi al giorno, il che equivale a circa 4 noci del Brasile. Tuttavia, la maggior parte degli esperti consiglia di limitare il consumo a 1-2 noci al giorno per evitare il rischio di tossicità.

I sintomi di un’eccessiva assunzione di selenio possono includere perdita di capelli, unghie fragili, irritazioni cutanee e disturbi neurologici. Pertanto, è importante monitorare attentamente l’assunzione di selenio, soprattutto se si consumano altri alimenti o integratori ricchi di questo minerale.

Le noci del Brasile come parte di una dieta sana

Le noci del Brasile non dovrebbero essere considerate una panacea per tutti i problemi di salute. Invece, dovrebbero essere integrate in una dieta equilibrata che comprenda una varietà di alimenti salutari. Ad esempio, seguire una dieta mediterranea o la dieta MIND, che enfatizzano il consumo di frutta, verdura, cereali integrali, pesce e grassi sani, può fornire una solida base per migliorare la salute intestinale e ridurre l’infiammazione.

Includere 1-2 noci del Brasile al giorno in un regime alimentare già ricco di fibre e grassi polinsaturi può essere un modo efficace per ottimizzare i livelli di selenio e beneficiare delle loro proprietà antinfiammatorie. Inoltre, il consumo di noci crude e biologiche potrebbe rappresentare la scelta migliore per massimizzare l’assunzione di nutrienti, sebbene le differenze nutrizionali tra noci crude e tostate siano minime.