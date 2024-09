Ingrandire le labbra con i metodi naturali: tutti i trucchetti

Come fare ad ingrandire le labbra in modo naturale? Andiamo a scoprire quali sono tutti i trucchi per ottenere un buon risultato.

State cercando dei metodi naturali per rimpolpare le labbra e farle sembrare più carnose ma non sapete proprio da dove iniziare? Allora continuate a leggere perché qui di seguito potete scoprire alcuni rimedi efficaci per raggiungere l’obiettivo che desiderate.

D’altronde avere delle labbra più grandi e più piene è il sogno di molte persone ma è possibile migliorare il proprio aspetto senza ricorrere a interventi chirurgici o trattamenti invasivi come punturine varie. Ecco allora quali sono i piccoli trucchetti che potete seguire anche voi, non sono pericolosi!

Alcuni metodi naturali per ingrandire le labbra

Considerate prima di tutto che per ottenere delle labbra carnose pur non avendole potete scegliere un trucco, inteso come make up, volto ad ottenere tale effetto. In commercio ci sono tanti rossetti che volumizzano le labbra, con un uso sapiente della matita potete contornarle e farle sembrare più grandi.

Tenete presente che dovete usare un gloss o un rossetto chiaro e luminoso abbinato ad una matita per le labbra di un colore leggermente più scuro rispetto al tono naturale delle labbra. In tal modo riuscirete a definire i contorni e a volumizzare lì dove serve.

Ad ogni modo uno dei metodi naturali che potete seguire prima del make up è una sorta di esfoliazione e scrub, che aiuta sia a rivitalizzare la pelle e a stimolare la circolazione sanguigna. Potete utilizzare zucchero di canna a granuli grandi e miele, massaggiando delicatamente le labbra per poi risciacquare.

Buoni risultati potete ottenerli con oli naturali. L’applicazione di olio di cocco, olio di mandorle o olio d’oliva può idratare e dare un aspetto più pieno alle labbra. Inoltre questi ingredienti possono anche rendere le labbra più morbide e lucide.

Una miscela di miele e cannella può essere applicata sulle labbra per stimolare la circolazione e dare una sensazione di pienezza. La cannella può provocare un leggero pizzicore, segno che sta lavorando per attivare la circolazione.

Se poi volete proprio esagerare potete seguire una ginnastica per le labbra, si tratta di esercizi facciali che possono aiutare a tonificare i muscoli intorno alle labbra. Ad esempio, potete provare a sorridere ampiamente o a pronunciare la parola “O” e mantenere la posizione per alcuni secondi. Appoggiate la mano sulla bocca, premete leggermente e contemporaneamente schioccate un bacio rumoroso.

Ricordatevi che questi sono piccoli trucchi che tenderanno a svanire presto, se state cercando risultati più duraturi consultate un professionista.