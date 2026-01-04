Negli ultimi anni la skincare coreana ha conquistato un posto d’onore nelle routine di bellezza di tutto il mondo. Tra sieri, essenze e creme dalla texture leggera, un ingrediente in particolare è diventato un vero must: la Centella Asiatica, spesso chiamata anche cica. Amata per le sue proprietà lenitive e riparatrici, è ideale soprattutto nei mesi invernali, quando la pelle appare più sensibile e stressata.

Cos’è la Centella Asiatica

La Centella Asiatica è una pianta erbacea originaria dell’Asia, utilizzata da secoli nella medicina tradizionale orientale. Cresce in ambienti umidi e viene apprezzata non solo in cosmetica, ma anche in ambito erboristico. Nella skincare moderna, il suo estratto è noto per la capacità di calmare la pelle, favorire la rigenerazione cutanea e rafforzare la barriera cutanea.

I suoi principali attivi includono madecassoside, asiaticoside e acido asiatico, componenti che lavorano in sinergia per migliorare l’aspetto e la salute della pelle.

Perché è così amata nella skincare coreana

La filosofia della skincare coreana si basa sulla prevenzione, sulla delicatezza e sulla cura costante della pelle. In questo contesto, la Centella Asiatica è considerata un ingrediente perfetto: efficace ma non aggressivo. Viene utilizzata per lenire la pelle dopo trattamenti esfolianti, per calmare arrossamenti e per mantenere l’epidermide equilibrata e idratata.

In Corea è comune trovare linee complete a base di cica, pensate per pelli sensibili, acneiche o stressate da fattori esterni come freddo, inquinamento e sbalzi di temperatura.

I benefici principali per la pelle

Uno dei maggiori vantaggi della Centella Asiatica è la sua azione lenitiva. Aiuta a ridurre rossori, irritazioni e sensazioni di fastidio, rendendola ideale per chi soffre di pelle sensibile o reattiva. Allo stesso tempo, stimola la produzione di collagene, contribuendo a migliorare elasticità e compattezza.

Questo ingrediente è molto apprezzato anche dalle pelli acneiche, perché favorisce la cicatrizzazione e aiuta a ridurre i segni post-brufolo. Inoltre, rafforza la barriera cutanea, migliorando la capacità della pelle di trattenere l’idratazione e proteggersi dagli agenti esterni.

Come usarla nella routine quotidiana

La Centella Asiatica è estremamente versatile e può essere utilizzata in diversi step della routine quotidiana. Si trova spesso in tonici, sieri, essenze e creme idratanti. Per chi ha la pelle sensibile, l’ideale è applicarla dopo la detersione, sotto forma di tonico o siero, per calmare immediatamente la cute.

Può essere utilizzata sia al mattino che alla sera e si abbina facilmente ad altri attivi delicati. In caso di pelle molto reattiva, è consigliabile evitare di combinarla con ingredienti troppo aggressivi, soprattutto nelle fasi iniziali.

La Centella Asiatica è adatta a quasi tutti i tipi di pelle. È particolarmente indicata per pelli sensibili, arrossate, acneiche o disidratate. Anche le pelli mature possono trarne beneficio grazie alla sua azione rigenerante e antiossidante.

Raramente provoca reazioni avverse, ma come per ogni prodotto cosmetico, è sempre consigliabile fare un piccolo test su una zona limitata della pelle prima di inserirla stabilmente nella routine.

Come riconoscerla nei prodotti

Sull’INCI, la Centella Asiatica può comparire come Centella Asiatica Extract, Madecassoside o Asiaticoside. Nei prodotti coreani, spesso viene indicata anche con il termine “cica”. È preferibile scegliere formulazioni con una buona concentrazione dell’ingrediente e con pochi profumi o alcol, soprattutto se la pelle è sensibile.

Un alleato prezioso per l’inverno

Gennaio è il momento ideale per introdurre la Centella Asiatica nella propria skincare routine. Freddo, vento e riscaldamenti possono mettere a dura prova la pelle, rendendola secca e reattiva. Un prodotto a base di cica aiuta a ristabilire l’equilibrio cutaneo, regalando una pelle più calma, luminosa e sana.

Inserire questo ingrediente nella propria routine non significa seguire una moda, ma scegliere un approccio più consapevole e delicato alla cura della pelle, in perfetto stile coreano.