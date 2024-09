Instagram, è rivoluzione per i minorenni: limitazioni, filtri e parental control

Meta ha recentemente annunciato l’introduzione di un sistema innovativo per proteggere gli adolescenti su Instagram, chiamato “account per teenager”. Questa iniziativa mira a offrire una maggiore sicurezza per i minori che utilizzano la piattaforma, affrontando preoccupazioni globali sui rischi associati all’uso dei social media tra i giovani.

Caratteristiche del nuovo Sistema

Gli “account per teenager” includono diverse misure di protezione predefinite per garantire un ambiente online più sicuro:

Profilo privato: Gli account per adolescenti saranno automaticamente impostati come privati, limitando la visibilità delle loro attività solo ai contatti approvati.

Limitazione dei messaggi: I minori riceveranno messaggi solo da utenti con cui sono già connessi, riducendo il rischio di contatti indesiderati.

Contenuti sensibili: Instagram applicherà restrizioni sui contenuti sensibili che possono essere raccomandati agli utenti adolescenti, nascondendoli in molti casi.

Menzioni e notifiche: Le menzioni e le notifiche saranno limitate e disattivate tra le 22:00 e le 07:00, incoraggiando i ragazzi a prendere delle pause.

Promemoria per l’uso: Gli adolescenti riceveranno un promemoria per uscire dall’app dopo 60 minuti di utilizzo quotidiano.

Supervisione Parentale

Per i ragazzi sotto i 16 anni, sarà necessario il permesso dei genitori per accedere a impostazioni meno restrittive. Inoltre, i genitori avranno la possibilità di:

Attivare la supervisione: Monitorare e gestire l’esperienza dei loro figli su Instagram.

Blocco temporaneo: Impostare blocchi dell’accesso all’app durante determinati periodi di tempo.

Per i ragazzi di 16 anni e oltre, è possibile attivare la supervisione parentale facoltativa, offrendo un ulteriore strumento di controllo per i genitori.

Implementazione e espansione

Queste novità saranno applicate entro 60 giorni negli Stati Uniti, Regno Unito, Canada e Australia, con un’espansione prevista nell’Unione Europea più avanti nel corso dell’anno. Meta sottolinea che gli aggiornamenti rappresentano un passo significativo verso una maggiore sicurezza per i giovani utenti della piattaforma.

Sfide e critiche

Il tema della sicurezza online per i minori ha ricevuto crescente attenzione da governi e esperti, soprattutto dopo le critiche mosse nei confronti di Meta e altre piattaforme social. Frances Hughes, ex dipendente di Meta, aveva rivelato che la piattaforma era a conoscenza degli effetti negativi sui ragazzi senza adottare misure adeguate. Inoltre, il problema dei ragazzi che mentono sulla loro età per bypassare le restrizioni è stato evidenziato dal Garante Privacy italiano.

Meta ha risposto a queste preoccupazioni sviluppando nuove tecnologie per identificare proattivamente gli account appartenenti agli adolescenti, anche se questi tentano di ingannare il sistema con date di nascita false. Questa tecnologia sarà testata negli Stati Uniti all’inizio del prossimo anno.