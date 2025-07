Jack Dorsey, co-fondatore di Twitter poi acquistato da Elon Musk e trasformato in X, sfida WhatsApp e Telegram. Lancia Bitchat, una nuova applicazione di messaggistica che funziona senza Internet solo su reti bluetooth e non richiede l’iscrizione con un numero di cellulare.

Funziona senza internet o servizi cellulari

L’app, che Dorsey descrive come un esperimento, sfrutta i dispositivi bluetooth di più smartphone creando una cosiddetta ‘rete mesh’ che consente di estendere il raggio d’azione del protocollo normalmente delimitato a poche decine di metri.

In pratica, come scrive Cnbc News, ogni dispositivo funge da nodo dell’app, cercando di garantire la sicurezza delle informazioni. La caratteristica principale di Bitchat è dunque la capacità di funzionare anche in assenza di Wi-Fi o servizi cellulari, rendendola operativa quando l’accesso a internet è bloccato.

Usata già a Hong Kong nel 2019

Una soluzione simile a quella utilizzata dai manifestanti durante le proteste di Hong Kong del 2019, per mantenere aperte le linee di comunicazione. I messaggi su Bitchat, che per il momento è disponibile come anteprima solo su iPhone, sono archiviati sul telefono e scompaiono per impostazione predefinita.

L’app integra anche chat di gruppo che possono essere denominate con un hashtag e protette da password. In una versione futura, Bitchat supporterà il Wi-Fi Direct, simile al bluetooth ma con maggiore velocità e portata.

Dorsey è da tempo sostenitore delle piattaforme di comunicazione decentralizzate. Ne è una prova BlueSky, la piattaforma da lui fondata simile a X che si basa sui server degli stessi iscritti per funzionare. BlueSky ha iniziato a crescere dopo che Elon Musk ha comprato l’ex Twitter.