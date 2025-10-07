“The New International Disorder – Peace & Cooperation in a Changing World”, così la conferenza che si è svolta ieri 6 ottobre 2025 negli spazi di Palazzo Falletti a Roma, con l’economista di fama mondiale, Jeffrey Sachs; Roberto Savio, delegato dell’UPEACE in Italia, e Presidente di OtherNews e la moderazione di Alessandra Prampolini, Direttrice Generale, WWF Italia.

Un evento promosso da Other News e UPEACE Italia

Other News, in collaborazione con l’Università per la Pace dell’ONU in Italia, presenta questo appuntamento come punto di incontro per giornalisti, studiosi e cittadini attorno a uno dei temi più complessi che la nostra attualità ci pone, la Pace.

Le sfide globali al centro del dibattito

“The New International Disorder – Peace & Cooperation in a Changing World” è difatti un’occasione per approfondire le sfide globali e discutere le prospettive di cooperazione e pace in un mondo sempre più complesso. Le tensioni geopolitiche, le emergenze climatiche e i cambiamenti nelle alleanze globali hanno dato vita a una parabola di confronti e opinioni costruttive insieme a una voce autorevole, come il professore della Columbia University, che da anni concentra i suoi studi sulle vicende economiche internazionali, sui nuovi equilibri e squilibri che vedono al centro il ricco Nord Globale e il Sud Globale in via di sviluppo.

L’intervento di Jeffrey Sachs: “Un mondo in cerca di nuove regole”

«Sono onorato di aver risposto all’invito di Other News e dell’UPEACE in Italia – commenta Jeffrey Sachs aprendo il suo intervento – oggi parleremo di questo nuovo disordine internazionale: la geopolitica attuale mostra nuove facce, la vecchia faccia era quella dominata dagli Stati Uniti. Adesso abbiamo un mondo con nuovi volti, ma non ci sono ancora chiare le regole del gioco; per questo abbiamo tantissimi conflitti, tantissima confusione, tantissime tensioni. Il Presidente degli Stati Uniti gioca a poker con le vite delle persone di tutto il mondo – continua – pertanto quello che cercherò di descrivere è come si possa uscire da questo caos e come creare un mondo pacifico e multilaterale in cui possiamo effettivamente collaborare; piuttosto che restare nell’attuale situazione in cui ci sono troppe guerre, troppi conflitti e troppe nuove tensioni in via di escalation».

L’impegno di UPEACE e Other News per la conoscenza e la cooperazione

UPEACE promuove questa iniziativa insieme a Other News – portale di informazione internazionale fondato da Roberto Savio nel 2008 -, un servizio che fornisce periodicamente ai suoi abbonati notizie e approfondimenti su temi globali al fine di favorire conoscenza, coscienza civica e consapevolezza.

Le parole di Roberto Savio: “Serve un nuovo ordine internazionale di pace”

«L’ordine internazionale che ha mantenuto il mondo in pace per ottant’anni è chiaramente scomparso – commenta Savio – Approfondire le sfide globali e riflettere sulle prospettive di cooperazione e pace in un mondo sempre più complesso è necessario favorire occasioni di dialogo che diano vita a riflessioni fondamentali sull’attuale situazione internazionale e sulla necessità urgente di soluzioni collettive per affrontare le sfide globali».