Jenna Ortega in tailleur bordeaux, copia il look con la versione low cost

Occhi puntati su Jenna Ortega. Presente al Festival del Cinema di Venezia 2024 per la sua partecipazione all’attesissimo film “Beetlejuice Beetlejuice” diretto da Tim Burton, sta facendo parlare di sé per il suo impeccabile senso dello stile. Jenna Ortega ha infatti incantato tutti con un elegante tailleur bordeaux firmato Paul Smith, che ha conquistato il cuore delle fashion addict grazie al suo design sofisticato e al colore di tendenza, rendendo il bordeaux il protagonista assoluto dell’autunno.

Il look elegante e glamour di Jenna Ortega

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paul Smith (@paulsmithdesign)

Il tailleur scelto da Jenna Ortega oltre ad essere un capolavoro di sartoria è anche super glamour. Composto da una giacca doppiopetto e pantaloni a palazzo, questo outfit esalta la figura femminile in modo impeccabile, con un tocco di modernità che non passa inosservato. La scelta del bordeaux è perfetta per l’autunno, adattandosi facilmente a diverse occasioni, dal giorno alla sera. Questo colore, infatti, non è solo una moda passeggera, ma una tonalità che ritorna ciclicamente, confermandosi come uno dei must-have del guardaroba autunnale.

Dopo la sua apparizione al Lido di Venezia, il tailleur bordeaux è diventato l’oggetto del desiderio di moltissime donne. La sua versatilità lo rende adatto a qualsiasi contesto, sia per un evento formale che per una serata importante. Non sorprende, quindi, che molte siano alla ricerca di un modello simile da aggiungere al proprio guardaroba. La buona notizia è che, sebbene il completo di Jenna Ortega sia firmato da una casa di moda di lusso, è possibile trovare alternative altrettanto chic a un prezzo più accessibile.

L’opzione low cost

Un esempio perfetto è il tailleur di Imperial. Questo completo bordeaux, molto simile a quello indossato da Jenna Ortega, è composto da una giacca doppiopetto con dettagli in raso e maniche a 3/4, abbinata a pantaloni svasati che accentuano la silhouette femminile. La differenza principale rispetto al completo di Paul Smith è nei dettagli: il modello di Imperial presenta un colore uniforme, mentre il tailleur di Jenna ha maniche e revers di una tonalità più scura.

Il costo è un altro punto a favore del completo di Imperial. Mentre il tailleur di Paul Smith ha un prezzo elevato, il modello proposto da Imperial è decisamente più abbordabile. Con un prezzo totale di 195 euro, è un’opzione perfetta per chi vuole essere alla moda senza compromettere il proprio budget.