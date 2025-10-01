Il successo di KPop Demon Hunters non si ferma. L’acclamato film d’animazione targato Sony Pictures Animation ha superato le 325 milioni di visualizzazioni su Netflix, entrando di diritto nella storia come il film più visto di sempre sulla piattaforma. Una cifra da record che ha trasformato questo titolo in un vero fenomeno globale, capace di unire pubblico giovane, appassionati di K-pop e amanti dell’animazione.

La miscela esplosiva di musica, azione e atmosfere pop coloratissime ha creato una fanbase mondiale, alimentata da social, challenge su TikTok e da una colonna sonora diventata rapidamente virale.

La colonna sonora che ha conquistato il pubblico

Uno degli elementi chiave del successo è stata la soundtrack ufficiale, che ha debuttato direttamente al primo posto della Billboard 200 nella sezione colonne sonore.

Singoli come Golden, How It’s Done e Takedown hanno macinato milioni di stream su Spotify e YouTube, superando le aspettative anche dei critici più severi. Ad oggi, l’album di KPop Demon Hunters rimane la colonna sonora più venduta del 2025, confermando che la forza del progetto non si limita alle immagini, ma vive anche (e soprattutto) nella musica.

Dallo schermo al palco: le Huntr/x diventano realtà

Se finora il pubblico aveva potuto ascoltare le voci delle protagoniste soltanto attraverso il film, ora l’annuncio che tutti i fan attendevano è realtà: le Huntr/x saliranno finalmente su un palco dal vivo.

Le tre artiste che hanno prestato la voce alle eroine animate — Ejae, Audrey Nuna e Rei Ami — si riuniranno per la prima volta come trio sul palco del Tonight Show con Jimmy Fallon, in onda il 7 ottobre 2025.

La loro esibizione sarà un vero debutto ufficiale: porteranno dal vivo la hit “Golden”, brano simbolo del film che ha scalato classifiche mondiali e generato migliaia di coreografie virali su TikTok.

L’annuncio virale di Jimmy Fallon

La notizia è stata lanciata in grande stile attraverso i canali social ufficiali del Tonight Show. In un video ironico e perfettamente in linea con lo spirito del film, Jimmy Fallon riceve un messaggio da due personaggi amati dai fan: Derpy e Sussie, la tigre e la gazza che nel lungometraggio animato comunicano con la protagonista Rumi.

Un teaser che ha immediatamente fatto impazzire i social, generando condivisioni, reaction e una valanga di commenti in poche ore.

Huntr/x: da personaggi animati a idoli in carne e ossa

Il fascino di questa operazione sta nel fatto che le Huntr/x non sono più soltanto figure animate, ma si trasformano in un vero e proprio gruppo musicale con una dimensione live.

Ejae, Audrey Nuna e Rei Ami, già affermate nella scena musicale urban e pop internazionale, daranno vita alle loro controparti animate: Rumi, Mira e Zoey, le tre protagoniste del film che hanno conquistato il pubblico con il loro carisma e la doppia vita da popstar e cacciatrici di demoni.

Secondo le anticipazioni, l’esibizione delle Huntr/x sarà uno show completo, con coreografie spettacolari, costumi ispirati al film e una regia che unirà realtà e immaginazione.

La canzone scelta, Golden, è perfetta come debutto: un brano energico, con sonorità elettroniche e K-pop miscelate a rap e pop internazionale. La performance non si limiterà al canto: il trio mostrerà anche il lato visual, con scenografie e proiezioni che richiameranno l’universo di KPop Demon Hunters.

Dopo l’esibizione, Fallon intervisterà le artiste, permettendo ai fan di conoscerle meglio anche fuori dal personaggio animato.

Perché funziona così tanto

Il caso di KPop Demon Hunters dimostra come la contaminazione tra media possa generare fenomeni culturali globali. Il film non si è limitato a raccontare una storia, ma ha creato un mondo transmediale che vive tra streaming, social, classifiche musicali e presto anche concerti dal vivo.

L’idea di trasformare personaggi animati in un gruppo “vero” ha rafforzato l’identificazione dei fan, che ora potranno supportare le Huntr/x non solo come eroine immaginarie, ma come artiste reali.