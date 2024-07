La birra non passa mai di moda, e d’estate gli italiani ne bevono di più rispetto all’inverno

La birra non passa mai di moda. Soprattutto d’estate quando, secondo un’indagine di AssoBirra, il 52% degli italiani dice, giura e spergiura, chissà se invano, di berne di più rispetto al resto dell’anno.

E tra tutte le varie generazioni presenti sullo stivale, la cosiddetta Gen X guida il cambio di abitudini, con il 54% che beve birra fino a una media di 4 volte a settimana, mentre per circa la metà (48%) di Millennials e Gen Z la frequenza di consumo è di 3 volte a settimana.

Questo quanto emerge dall’ultima indagine condotta da Bva Doxa per il Centro informazione birra (Cib) di AssoBirra e lanciata in occasione della Giornata Internazionale della Birra del 2 agosto. Il report registra che i luoghi di consumo della birra in vacanza, spaziano dalla classica spiaggia alla montagna, fino a “location” più insolite come grotte o luoghi sotterranei, passando per campeggi, laghi e fiumi.

Le birre preferite dagli italiani

La Lager si conferma la birra preferita, capace di mettere d’accordo le generazioni e scelta da un intervistato su due (50%), seguita dalla Pilsner (41%). Tra le altre birre più apprezzate figurano anche Blanche (31%), Weiss (28%), Indian Pale Ale (22%), Belgian Ale (18%) e American Pale Ale (11%).

La birra si conferma inoltre sempre più un elemento cardine per la diffusione e la crescita del turismo enogastronomico: oltre due intervistati su tre (71%) scelgono vacanze dedicate alla scoperta di cibi e birre locali, in particolare la Gen Z mostra un interesse più marcato per questo tipo di viaggi, con il 76% che opta per vacanze enogastronomiche, seguita dai Millennials (72%) e dalla Gen X (69%). Eventi in cui la birra è protagonista sono anche apprezzati trasversalmente dalle generazioni: quasi il 60% del campione ha partecipato a festival estivi a tema birra e un terzo (33%) ha optato per tour in birrifici storici. A fare da traino il desiderio di scoperta e di convivialità, in connessione con la cultura e le tradizioni locali: quasi tutti gli intervistati (89%), “considerano – segnalano gli analisti – questi momenti come un’ottima occasione per scoprire nuove birre”, mentre 8 su 10 li considerano un’occasione per socializzare con gli altri partecipanti.