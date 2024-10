La cantante Adele è stata colpita da un raro batterio dell’acqua, che ha attaccato il suo udito rendendola parzialmente sorda. La cantante ha rivelato di aver sofferto molto dopo che un batterio, molto difficile da curare, l’ha colpita durante il suo soggiorno a Monaco.

Adele colpita da un raro batterio

Ad agosto, durante il suo soggiorno a Monaco di Baviera, la cantante ha iniziato a sentire un fortissimo dolore all’orecchio. Ha poi scoperto che si trattava di un raro batterio dell’acqua, che le ha provocato un’infezione piuttosto grave. “È la cosa più dolorosa che mi sia mai capitata. È stato peggio del parto. È un raro batterio dell’acqua ed è molto difficile da curare. Ho preso gli antibiotici sbagliati per qualche giorno e alla fine sono riusciti a darmene uno che ha iniziato a funzionare”, ha rivelato la cantante.

L’infezione e i progetti futuri

Nel corso di un’intervista, la cantante ha parlato di questo batterio e dell’infezione: “A causa del fortissimo dolore, volevo tagliarmi l’orecchio un paio di volte. Ora sto meglio, non ho più dolore, ma sono rimasta un po’ sorda all’orecchio sinistro.”

Quest’estate la cantante ha rivelato di volersi fermare per un po’. Ha deciso di prendersi una pausa dalla musica e non inciderà altri album, almeno per ora: “Non ho assolutamente progetti legati a nuova musica. Voglio prendermi una bella pausa e pensare a fare altre cose creative”, ha affermato Adele.

Parlando dei suoi piani futuri, la cantante ha rivelato: “Farò sicuramente un corso di cucina. In realtà sono un’ottima cuoca. Non voglio imparare una nuova lingua. Parlo solo con i miei animali”. Riguardo la sua relazione con Rich Paul, la cantante nei mesi scorsi ha confermato l’idea del matrimonio. Più di recente, però, Adele ha dovuto rispondere a un fan insistente che chiedeva ulteriori informazioni: “Sto costruendo casa. Non posso fare più cose contemporaneamente a quel livello. Non so quando ci sposeremo”, ha risposto la cantante.