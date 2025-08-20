La Casa Bianca sbarca su TikTok e fa il pieno di follower. Solo nella prima ora ne ha guadagnati 4.500 ed è, secondo l’amministrazione, solo l’inizio. L’account esordisce con un breve video in cui Donald Trump dice: “Sono la vostra voce”.

Trump sta lavorando per ‘salvare’ l’app

L’apertura dell’account arriva mentre si avvicina la scadenza per la popolare app, chiamata a vendere la sua divisione americana o essere vietata negli Stati Uniti. Contrario all’app durante il suo primo mandato, Trump ne è ora divenuto un sostenitore, complice il ruolo determinante giocato dalla piattaforma nella sua vittoria elettorale.

Fin dal suo ingresso alla Casa Bianca il presidente sta lavorando per ‘salvare’ l’app, come chiesto a gran voce da centinaia di milioni di americani che la usano per lavoro. Nonostante le indiscrezioni, nessuna offerta concreta è finora emersa per la piattaforma.

A complicare ulteriormente il salvataggio è la necessità di un via libera di Pechino alla vendita. Un’approvazione non facile da ottenere anche se i rapporti con Washington si sono di recente distesi con la tregua commerciale siglata.

Pubblico di oltre 170 milioni di americani

Il 20 gennaio Trump aveva dato tempo fino ad aprile per trovare un acquirente per TikTok, poi aveva posticipato la scadenza a giugno e poi ancora al 17 settembre. Rinvii che gli sono costati molte critiche dal Congresso: il presidente è stato infatti accusato di ignorare la legge e i timori sulla sicurezza nazionale legati a ByteDance, la società cinese che la controlla.

“L’amministrazione è impegnata a comunicare i successi storici di Trump al maggior numero di spettatori e sul maggior numero di piattaforme. Il messaggio del presidente ha dominato su TikTok durante la sua campagna elettorale e – ha detto la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt – siamo contenti di poter consolidare questi successi”. Con il nuovo account l’amministrazione si rivolge a un pubblico di oltre 170 milioni di americani, iniziando così a tessere la sua tela in vista delle elezioni di metà mandato del 2026.