Nel panorama delle città intelligenti, la recente edizione 2025 dello Smart City Index realizzato da EY ha decretato la sua nuova regina.

La città emiliana si conferma come il centro urbano più avanzato sotto il profilo dell’innovazione digitale, della sostenibilità e dell’inclusione sociale, scalzando dal podio la storica rivale lombarda e confermando Torino al terzo posto.

L’indagine EY si basa su un articolato sistema di 323 indicatori che misurano la capacità delle città di integrare tecnologia e servizi a favore di una migliore qualità della vita per i cittadini. Dopo le trasformazioni indotte dalla pandemia, è cresciuta l’attenzione verso la dimensione umana delle smart cities, con un rafforzamento dei parametri riferiti a comportamenti ecologici, competenze digitali e soprattutto inclusione sociale.

Bologna riconquista la vetta dello Smart City Index dopo nove anni, risalendo dal terzo posto del 2022. Il report sottolinea come il suo punto di forza risieda nell’area dell’inclusione sociale, un ambito in cui la città ha investito con successo, mentre si segnalano progressi rilevanti anche nella transizione digitale. Questi risultati riflettono un impegno strutturale verso una governance partecipativa e un’attenzione particolare alle esigenze di tutti i cittadini, elementi che hanno premiato Bologna come modello di innovazione sostenibile e di equità urbana.

Milano, pur mantenendo la seconda posizione, evidenzia un profilo più sbilanciato: è leader nella transizione digitale grazie a infrastrutture avanzate e servizi smart, ma fatica invece a stimolare comportamenti virtuosi legati alla transizione ecologica tra i suoi abitanti. Torino, che perde una posizione rispetto al 2022, resta comunque sul podio grazie al suo impegno nella sostenibilità ambientale, confermandosi tra le città più smart d’Italia dal 2014.

Le dimensioni valutate e il ruolo di cittadini e istituzioni

Lo Smart City Index si articola in due grandi categorie: la Readiness, che misura investimenti e iniziative pubbliche e private per infrastrutture e servizi, e i Comportamenti dei cittadini, che valutano l’effettiva adozione di comportamenti sostenibili e digitali. Questi dati vengono analizzati nei tre ambiti strategici della trasformazione urbana: Transizione Ecologica, Transizione Digitale e Inclusione Sociale.

L’analisi dimostra che il successo di una smart city non dipende solo dalla presenza di tecnologie all’avanguardia, ma anche dalla capacità di coinvolgere attivamente la popolazione nella costruzione di un ambiente urbano più vivibile, equo e sostenibile. Bologna si distingue in quest’ottica per la sua capacità di coniugare investimenti infrastrutturali con politiche sociali innovative, rendendo la città un laboratorio di pratiche inclusive e sostenibili.

La leadership di Bologna non sorprende se si considera la sua storia e il suo tessuto sociale. Capoluogo dell’Emilia-Romagna con circa 390 mila abitanti, Bologna è sede della più antica università del mondo occidentale, fondata nel 1088, che continua a essere un polo di eccellenza culturale e scientifica. La città è nota per i suoi portici storici, patrimonio UNESCO, e per un centro storico tra i più estesi d’Italia, che coniuga tradizione e innovazione.

Situata tra la pianura Padana e i primi rilievi dell’Appennino tosco-emiliano, Bologna gode di un clima temperato umido con estati calde e inverni freddi, condizioni che influenzano anche le politiche ambientali e di sostenibilità adottate. La città è inoltre un importante nodo di comunicazioni e un centro industriale e culturale di rilievo, con un forte radicamento nelle realtà produttive e sociali del territorio.

Il confronto con Milano e altre città italiane

Milano, secondo comune più popoloso d’Italia con oltre 1,3 milioni di abitanti, è il cuore pulsante dell’economia italiana e un centro globale della moda, della finanza e della cultura. Nonostante ciò, nel 2025 è stata superata da Bologna nella classifica delle smart city.

Milano eccelle nella transizione digitale, grazie a infrastrutture tecnologiche avanzate e a una vivace scena di innovazione, ma deve ancora migliorare nell’ambito della sostenibilità ambientale e nell’adozione di comportamenti ecologici da parte dei cittadini.